Когда завершится строительство автодороги «Петропавловск–Курган»

Капитальный ремонт стартовал в 2017 году. На реконструкцию 60 километров дороги из республиканского бюджета было выделено 27 млрд тенге. По первоначальному плану проект должны были завершить осенью 2019 года. Однако за это время удалось уложить лишь 15 километров асфальта.

Как сообщили в Северо-Казахстанском филиале АО «НК „ҚазАвтоЖол“, трасса считается одной из самых загруженных в регионе — ежедневно по ней проезжает более 3 тысяч автомобилей.