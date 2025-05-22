Когда завершится строительство автодороги «Петропавловск–Курган»
Прошло уже восемь лет с начала реконструкции международной автотрассы «Петропавловск – Курган», передает корреспондент агентства Kazinform.
Капитальный ремонт стартовал в 2017 году. На реконструкцию 60 километров дороги из республиканского бюджета было выделено 27 млрд тенге. По первоначальному плану проект должны были завершить осенью 2019 года. Однако за это время удалось уложить лишь 15 километров асфальта.
Как сообщили в Северо-Казахстанском филиале АО «НК „ҚазАвтоЖол“, трасса считается одной из самых загруженных в регионе — ежедневно по ней проезжает более 3 тысяч автомобилей.
— За восемь лет существенно выросли цены на строительные материалы, в связи с чем проект направили на пересмотр. В январе 2023 года был заключен договор с новым подрядчиком. Сейчас работы продолжаются. Если финансирование из республиканского бюджета будет поступать без задержек, завершить реконструкцию планируется до конца текущего года, — сообщил заместитель директора филиала Андрей Червонюк.