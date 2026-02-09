Флорбол — доступная альтернатива хоккею на юге Казахстана

Динамичный, нетравматичный, командный и при этом доступный — флорбол все чаще называют одним из самых перспективных массовых видов спорта для стран с теплым климатом.

Пока классический хоккей с шайбой требует льда, дорогостоящей экипировки и специализированных арен, флорболу достаточно обычного спортивного зала, пластикового мяча и клюшек. Именно поэтому в последние годы этот вид спорта уверенно прокладывает себе дорогу в южных регионах Казахстана, а вместе с тем находит своих поклонников и в других частях страны, где формируется собственное сообщество игроков, тренеров и энтузиастов.

Если еще несколько лет назад флорбол в Казахстане считался экзотикой, то сегодня в стране появляются команды, проходят турниры, приезжают иностранные специалисты, а дети получают возможность попробовать себя в «хоккее без льда» практически у себя в школе.

Что такое флорбол

Флорбол — это командный вид спорта с элементами хоккея, который играется в зале на площадке 40 на 20 метров с бортами. В каждой команде одновременно находятся пять полевых игроков и вратарь. Вместо шайбы используется легкий пластиковый мяч с отверстиями, а вместо коньков — обычные кроссовки.

Изначально флорбол появился как способ для хоккеистов поддерживать форму вне сезона, когда летом было сложно найти лед. Со временем зальная игра с клюшками и мячом получила собственные правила и превратилась в самостоятельный вид спорта.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Флорбол отличается высоким темпом, частыми сменами пятерок и постоянным движением. Он развивает скорость, координацию, выносливость и умение работать в команде. Простые правила позволяют детям быстро включаться в процесс, а низкая травматичность делает игру безопаснее многих других разновидностей хоккея.

Еще одно важное преимущество — доступность. Ледовые арены есть далеко не везде, а время на них зачастую расписано и стоит дорого. Во флорбол можно играть практически в любом спортивном зале. Для начала занятий ребенку достаточно спортивной формы и клюшки стоимостью около 5000 тенге, которая при аккуратном использовании служит несколько лет.

Современный флорбол сформировался во второй половине XX века. Его истоки связывают с США, однако именно в Швеции энтузиасты систематизировали правила, начали создавать команды и проводить турниры. Сегодня скандинавские страны входят в число мировых лидеров.

За более чем 50 лет флорбол стал международным видом спорта. Международная федерация флорбола (IFF) объединяет десятки национальных федераций, проводит чемпионаты мира и обучающие программы.

Флорбол в Казахстане

В Казахстане флорбол начал развиваться с конца 2010-х годов. В стране регулярно проводят турниры, семинары и приглашают зарубежных специалистов. В 2022 году Казахстан стал 76-м членом IFF, что открыло отечественным командам путь на международные соревнования.

Сегодня команды и секции работают в Атырау, Темиртау, Таразе, Шымкенте, Уральске, Алматы, Актобе, а в Астане флорбол представлен на студенческом уровне.

Пока вид спорта находится на стадии становления, соревнования часто проходят в формате «микс» — когда на площадке одновременно играют мальчики и девочки. В перспективе планируется переход к отдельным мужским и женским турнирам и расширение возрастных категорий.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Жамбылская область — один из центров роста

Жамбылская федерация флорбола стала первой аккредитованной региональной федерацией в стране, а Тараз сегодня считается одним из самых активных центров развития этого вида спорта.

Президент региональной федерации флорбола Максим Голубев отмечает, что команда в Таразе существует уже пять лет.

— Тогда на старте нас было от силы 12-15 человек. Сейчас в Жамбылской области уже около 50 активных флорболистов, — говорит Максим Голубев.

Занятия для детей проходят во Дворце школьников «Бақытты болашақ», еще две команды базируются в средней школе № 65. Все детские тренировки проводятся бесплатно.

— Пока флорбол официально не признан в Казахстане, помощи мы не получаем. Но мы принципиально сохраняем бесплатные занятия. Сейчас дела пошли на лад, ведь если раньше тренеры арендовали разные залы за свой счет, то уже сейчас нашли постоянные площадки, где дети с комфортом занимаются, — отмечает он.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Taraz Open и международное внимание

В Таразе ежегодно проходит турнир Taraz Open, известный в странах Центральной Азии и на уровне IFF.

— Пятый турнир прошел 23 октября прошлого года. Приехали пять детских команд U-12, три команды U-18 и семь взрослых команд. Были участники из Шымкента, Алматы, Уральска, Темиртау, Актобе, а также гости из Кыргызстана и Азербайджана, — рассказывает Максим Голубев.

Жамбылские команды уже три года подряд участвуют в турнирах в Китае. Многие игроки из Тараза входят в состав сборной Казахстана.

— В этом году пять наших ребят сыграют за национальную команду, — добавляет он.

Ранее Тараз принимал семинары с участием специалистов из Швейцарии, Швеции и Китая. Эксперты отмечают, что именно школьная среда дает лучший фундамент для будущего роста.

Ставка на детей

С этого года в Жамбылской области сделали акцент на школьной лиге.

— Мы отказались от взрослого чемпионата в пользу детей. Хотим собрать команды U-12, U-15 и U-18. По прогнозам, будет больше десяти коллективов, — говорит М.Голубев.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Еще в апреле в Тараз приедет представитель IFF, который проведет тренинги и мастер-классы.

— На это мероприятие мы хотим пригласить и учителей физкультуры со всего региона. Если заинтересуются, поможем открыть команды прямо в школах, — отмечает он.

Почему флорбол подходит югу

В южных регионах меньше возможностей для занятий классическим хоккеем из-за дефицита льда и катков, тогда как флорбол не требует сложной инфраструктуры. В него можно играть в школьном зале, спорткомплексе и даже во дворе. Классический флорбол изначально играется на паркете.

— Кроме того, индор-хоккей, хоккей с мячом и с шайбой — травматичные виды спорта. Во флорболе легкий мяч, попадание почти не ощущается. Плюс низкий порог входа из-за простых правил и того, что ребенку не нужна дорогая экипировка, — подчеркивает Максим Голубев.

Перспективы для юных спортсменов

— Если в популярном у нас футболе профессионалом становится около одного процента детей — примерно один из 10 000, пришедших в детскую секцию, то во флорболе сейчас гораздо больше возможностей проявить себя банально из-за меньшей конкуренции. Особенно у девочек — женский флорбол только зарождается, — говорит спикер.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

В Таразе уже есть девичья команда, еще одна полноценная команда существует только в Актау.

Параллельно ведется работа по созданию республиканской федерации.

— Для признания нужны заявки минимум от семи регионов — в этом году необходимое количество уже есть. Казахстан давно включен в список IFF, весь мир признает нас флорбольной страной. Осталось только признать это внутри страны, — отмечает тренер.

Также идет работа по включению флорбола в число олимпийских видов спорта.

— Если все пойдет по плану, ребята, которым сейчас по 12 лет, уже через пять-шесть лет смогут теоретически бороться за право на участие в Олимпийских играх, — говорит он.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Спорт на энтузиазме

Пока развитие флорбола держится в основном на энтузиазме тренеров, игроков и родителей. Однако сообщество продолжает расти. За короткие пять лет из экзотичного увлечения нескольких человек он превратился в полноценные секции и выстроенную систему, а команды давно вышли из маленьких залов на окраине города, регулярно играют между собой и ездят друг к другу в гости через всю страну.

Флорбол в Казахстане пока делает первые шаги, но уже очевидно, что это не просто новый вид спорта, а реальная альтернатива классическому хоккею для южных регионов и шанс для тысяч детей найти себя в командной, быстрой и доступной игре.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

