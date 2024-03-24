ФК «Тараз» погасил более 400 млн тенге задолженности по налогам

Матч с алматинским «Жас Кыраном» за Кубок Казахстана для ФК «Тараз» завершился победой, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы футбольного клуба «Тараз», жамбылская команда вышла в 1/8 финала Кубка Казахстана.

Матч с «Жас Кыраном» получился вязким и тяжёлым, с обилием контактов и фолов. Обе команды имели немногочисленные возможности для взятия ворот, но оборона таразцев была безупречна. Игра перетекла в дополнительное время и катилась к серии пенальти. Но тут таразцы усилиями капитана Ерасыла Келиумжая и защитника Азамата Ердена организовали прекрасный шанс для 17-летнего новичка команды — Санжара Кемельбека, и тот не сплоховал, направив мяч в ворота — 1:0, рассказали в пресс-службе ФК «Тараз».

Фото: пресс-служба ФК «Тараз»

— «Жас Кыран» — атлетичная команда, которая больше предлагала силовой футбол, — прокомментировал прошедшую игру главный тренер ФК «Тараз» Нурмат Мирзабаев. — Было много длинных навесов, много контактной игры. У соперника высокорослые игроки, которые хорошо цепляются за мяч и стараются отыграть за счёт своих сильных качеств. И, возможно, матч прошел немного не по сценарию, было много фолов, и потому мяч не держался у нас. Перестановки в стартовом составе были плановыми. У нас есть в обойме несколько игроков 2006 года, которых мы можем менять относительно соперника и выбранной тактики. Следующий раунд предстоит играть с чемпионом страны. Думаю, мы сыграем в домашнем матче на пределе своих возможностей.

Теперь в следующем раунде жамбылская команда примет дома шымкентский«Ордабасы».

— Несмотря на имеющиеся сложности — отсутствие директора клуба, задолженности перед бюджетом, трансферный запрет на регистрацию новых игроков — «Тараз» продолжает радовать болельщиков, — сообщили в пресс-службе клуба. — Команда выиграла группу предварительного этапа кубка страны, а теперь победила в плей-офф. Игра с «Жас Кыраном» в Шымкенте позволяет не только выйти в 1/8 финала, но и принять дома чемпиона страны — шымкентский «Ордабасы», команду Премьер-Лиги. После двухлетнего прозябания в Первой лиге для таразской команды этот шаг необходим и клубу, и болельщикам.

Игра «Тараза» с «Ордабасы» состоится 15 апреля, и болельщики ждут ее с большим интересом. В ФК «Тараз» отметили, что клуб выправляет свои финансовые дела.

— Областной бюджет ежегодно выделяет футбольному клубу средства, в пределах установленного в республике лимита на финансирование профессиональных клубов. Сегодня клубом погашена значительная часть задолженности, имевшаяся по итогам прошлого года. Это более 400 миллионов тенге налоговых платежей, а также социальные выплаты. Погашена также имевшаяся задолженность по заработной плате сотрудникам клуба. Сегодня команда укомплектована тренерским штабом из числа местных воспитанников. Несмотря не имевшиеся финансовые трудности, команда практически полностью сохранила прошлогодний состав и сегодня укомплектована молодыми воспитанниками. Клуб успешно провел предсезонные сборы внутри страны и выступил на предварительном этапе в Кубке Казахстана. Работа в клубе идёт по плану, — рассказал исполняющий обязанности директора клуба Габит Казбеков.

Как сообщалось, в предыдущем матче с «Туркестаном» «Тараз» занял первое место в групповом раунде предварительного этапа Кубка страны, обыграв шымкентскую команды со счетом 3:0.

В первом матче группового раунда Кубка Казахстана таразская команда обыграла павлодарскую команду «Экибастуз» сосчетом 2:1.

Ничем завершился второй этап конкурса на вакантное место директора футбольного клуба «Тараз», все четверо кандидатов не ответили на заданные им вопросы. Конкурс объявили в Жамбылской области в январе 2024 года.

Первый этап конкурса был признан недействительным. Неожиданные обстоятельства выяснились в ходе второго этапа конкурса — появились сообщения, что у главного кандидата на пост директора не имеется необходимого стажа работы и имеются исправления в трудовой книжке.