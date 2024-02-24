Ни один из кандидатов на кресло директора футбольного клуба «Тараз» не прошел конкурс

Завершился второй этап объявленного в Жамбылской области конкурса на вакантное место директора футбольного клуба «Тараз», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщалось ранее, в январе 2024 года был объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора ФК «Тараз». Первый этап конкурса был признан недействительным, так как документы подал только один кандидат.

На втором этапе конкурса документы подал известный казахстанский футболист, тренер, воспитанник жамбылского футбола Мурат Тлешев. Далее присоединились еще три кандидата.

Неожиданные обстоятельства выяснились в ходе проведения второго этапа конкурса. В СМИ появились сообщения, что у главного кандидата на пост директора не имеется необходимого стажа работы и имеются исправления в трудовой книжке.

Как пояснил корреспонденту агентства Kazinform председатель конкурсной комиссии, заместитель руководителя областного управления спорта и физической культуры Нуржан Жолдасбеков, все кандидаты показали очень низкий уровень подготовки в ходе собеседования.

— Очень слабо отвечали на вопросы, что и было запротоколировано. Из всех кандидатов никто не выбран. Поэтому по итогам конкурсной комиссией принято решение признать конкурс несостоявшимся. Возможно, будет принято решение о проведении третьего этапа конкурса, — пояснил Нуржан Жолдасбеков.

Город Тараз по праву считается одной из главных кузниц футбольных кадров Казахстана. Нынешние игроки сборной Бахтияр Зайнутдинов и Бауыржан Исламхан, Мухамеджан Сейсен и Абылайхан Жумабек, прославленные в прошлом игроки и тренеры Сеильда Байшаков, Ваит Талгаев, Дмитрий Огай, Вахид Масудов, Владимир Никитенко, Евгений Яровенко, Нуркен Мазбаев и многие другие именно здесь начинали футбольную карьеру. Ежегодно ФК «Тараз» выпускает россыпь талантов — это играющие в Премьер-лиге страны Бауыржан Байтана, Даурен Жумат, Абзал Таубай, Динмухамед Караман и многие другие.