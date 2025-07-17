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    23:27, 16 Июль 2025 | GMT +5

    ФК «Тараз» подписал двух новых игроков

    Команда ФК «Тараз» усилила вратарскую позицию, а также подписала полузащитника, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ФК «Тараз» подписал двух новых игроков
    Фото: ФК «Тараз»

    Первым новичком стал 27-летний голкипер Станислав Самойлов. Игрок начинал карьеру во второй команде «Тобола», также выступал за астанинские «СДЮСШОР-8», «Жас-Сұңқар» и «SD Family». В жамбылском клубе185-сантиметровый вратарь будет выступать под номером 27.

    В матчах первой лиги Станислав провел 18 игр, 3 из которых отстоял на ноль. Всего в его активе 1542 минуты на поле.

    Вместе с ним в команду перешел молодой 24-летний левый вингер Диас Андырмаш, который ранее выступал за «Актобе-Ж» и «SD Family».

    В первой лиге игрок провел 44 матча или 2985 минут на поле. За это отведенное ему время забил 10 голов и стал автором 4 голевых передач. В футболке «Тараза» Диас будет выходить под номером 71.

    Ранее сообщалось, что В ФК «Тараз» произошли кадровые перестановки.

    ФК «Тараз» вернул в клуб трех воспитанников.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Регионы Жамбылская область Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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