ФК «Тараз» подписал двух новых игроков
Команда ФК «Тараз» усилила вратарскую позицию, а также подписала полузащитника, передает корреспондент агентства Kazinform.
Первым новичком стал 27-летний голкипер Станислав Самойлов. Игрок начинал карьеру во второй команде «Тобола», также выступал за астанинские «СДЮСШОР-8», «Жас-Сұңқар» и «SD Family». В жамбылском клубе185-сантиметровый вратарь будет выступать под номером 27.
В матчах первой лиги Станислав провел 18 игр, 3 из которых отстоял на ноль. Всего в его активе 1542 минуты на поле.
Вместе с ним в команду перешел молодой 24-летний левый вингер Диас Андырмаш, который ранее выступал за «Актобе-Ж» и «SD Family».
В первой лиге игрок провел 44 матча или 2985 минут на поле. За это отведенное ему время забил 10 голов и стал автором 4 голевых передач. В футболке «Тараза» Диас будет выходить под номером 71.
Ранее сообщалось, что В ФК «Тараз» произошли кадровые перестановки.
ФК «Тараз» вернул в клуб трех воспитанников.