ФК «Тараз» подписал двух новых игроков

Первым новичком стал 27-летний голкипер Станислав Самойлов. Игрок начинал карьеру во второй команде «Тобола», также выступал за астанинские «СДЮСШОР-8», «Жас-Сұңқар» и «SD Family». В жамбылском клубе185-сантиметровый вратарь будет выступать под номером 27.

В матчах первой лиги Станислав провел 18 игр, 3 из которых отстоял на ноль. Всего в его активе 1542 минуты на поле.

Вместе с ним в команду перешел молодой 24-летний левый вингер Диас Андырмаш, который ранее выступал за «Актобе-Ж» и «SD Family».

В первой лиге игрок провел 44 матча или 2985 минут на поле. За это отведенное ему время забил 10 голов и стал автором 4 голевых передач. В футболке «Тараза» Диас будет выходить под номером 71.

Ранее сообщалось, что В ФК «Тараз» произошли кадровые перестановки.

ФК «Тараз» вернул в клуб трех воспитанников.