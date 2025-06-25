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    22:10, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    ФК «Тараз» вернул в клуб трех воспитанников

    В команду пришли как молодые таланты, так и многолетний лидер клуба, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    ФК «Тараз».
    Фото: пресс-служба ФК «Тараз».

    Лето — время возвращений и новых надежд. Пока болельщики гадают, каким будет сезон, ФК «Тараз» делает ставку на характер, сплоченность и преданность клубу. Подписанные контракты — не просто усиление состава, а символ доверия к тем, кто знает родной стадион с детства и готов снова биться за его честь.

    В команду вернулись три игрока.

    Опытный защитник Максат Амирханов, который долгие годы носил капитанскую повязку. Болельщики точно помнят этого надежного быстроногого крайнего защитника, игравшего под номером 20, новый сезон в цветах родного клуба проведет в футболке с номером 30.

    Максат Амирханов
    Фото пресс-службы ФК «Тараз»

    33-летний воспитанник клуба дебютировал во взрослой команде в 2009 году, помимо «Тараза» поиграл в «Иртыше», «Жетысу» и «Окжетпесе».

    Азамат Еркинбек
    Фото пресс-службы ФК «Тараз»

    Молодой защитник Азамат Еркинбек будет выступать под номером 2. 23-летний воспитанник несколько лет поиграл в молодежных командах «Тараза», провел сезон в составе «Экибастуза», откуда на пол сезона попал в карагандинский «Шахтер» свободным агентом.

    Еркебулан Тойбеков
    Фото пресс-службы ФК «Тараз»

    22-летний полузащитник Еркебулан Тойбеков, получивший футболку с номером 21, поиграл несколько лет в молодежных командах «Тараза», а после полугодичной аренды в туркестанский «Туран» вернулся в родную команду.

    Ранее мы рассказывали, что в ФК «Тараз» произошли кадровые перестановки.

    Поборется ли ФК «Тараз» за выход в Премьер-лигу.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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