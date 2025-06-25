ФК «Тараз» вернул в клуб трех воспитанников

Лето — время возвращений и новых надежд. Пока болельщики гадают, каким будет сезон, ФК «Тараз» делает ставку на характер, сплоченность и преданность клубу. Подписанные контракты — не просто усиление состава, а символ доверия к тем, кто знает родной стадион с детства и готов снова биться за его честь.

В команду вернулись три игрока.

Опытный защитник Максат Амирханов, который долгие годы носил капитанскую повязку. Болельщики точно помнят этого надежного быстроногого крайнего защитника, игравшего под номером 20, новый сезон в цветах родного клуба проведет в футболке с номером 30.

Фото пресс-службы ФК «Тараз»

33-летний воспитанник клуба дебютировал во взрослой команде в 2009 году, помимо «Тараза» поиграл в «Иртыше», «Жетысу» и «Окжетпесе».

Фото пресс-службы ФК «Тараз»

Молодой защитник Азамат Еркинбек будет выступать под номером 2. 23-летний воспитанник несколько лет поиграл в молодежных командах «Тараза», провел сезон в составе «Экибастуза», откуда на пол сезона попал в карагандинский «Шахтер» свободным агентом.

Фото пресс-службы ФК «Тараз»

22-летний полузащитник Еркебулан Тойбеков, получивший футболку с номером 21, поиграл несколько лет в молодежных командах «Тараза», а после полугодичной аренды в туркестанский «Туран» вернулся в родную команду.

Ранее мы рассказывали, что в ФК «Тараз» произошли кадровые перестановки.

Поборется ли ФК «Тараз» за выход в Премьер-лигу.