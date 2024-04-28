ФК «Тараз» одержал волевую победу над «Алтаем»

На Центральном стадионе города Тараза состоялся матч «Тараз» - «Алтай», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Тараз, в четвёртом туре 1Хbet Первой лиги чемпионата страны «Тараз» принимал дома усть-каменогорский «Алтай».

- Игра для хозяев сложилась непростой, - пояснили в пресс-службе клуба. - Уже на двадцатой минуте гостей вывел вперёд Илья Лапшин. Однако вскоре форвард хозяев Димаш Серикулы заработал пенальти, который чётко реализовал Бауыржан Рахмет. Во втором тайме Димаш Серикулы забил второй мяч тарацев. Гол получился на загляденье - мяч влетел в дальнюю девятку. Третий гол ударом с дальней дистанции забил Жандос Умирзаков.

Таким образом, «Тараз» одержал вторую победу в первенстве. Клуб набрал шесть очков и переместился на седьмое место, уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, жамбылская команда вышла в 1/8 финала Кубка Казахстана после матча с «Жас Кыраном», который завершился единственным победным голом 17-летнего новичка команды Санжара Кемельбека. В предыдущем матче с «Туркестаном» «Тараз» занял первое место в групповом раунде предварительного этапа Кубка страны, обыграв шымкентскую команду со счетом 3:0. В первом матче группового раунда Кубка Казахстана таразская команда обыграла павлодарскую команду «Экибастуз» со счетом 2:1.