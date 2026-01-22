ФК «Атырау» перейдет в частную собственность

В настоящее время проводится работа по оценке стоимости клуба. Этим занимается независимая оценочная компания по заказу управления государственных закупок и коммунальной собственности. На стоимость влияют материально-техническая база клуба и спортивные результаты. По словам Нурбола Сыдыкова, после определения стоимости клуба будет объявлен тендер, а в феврале выставят на торги.

— По приватизации имеется специальное поручение, в рамках которого мы начали работу. Как известно, в стране уже есть клубы, переданные в частную собственность, и они функционируют. Принято решение о продаже ФК «Атырау». Я видел публикации в социальных сетях, где уже называют нового владельца клуба, однако на данный момент мы не можем сказать, что именно этот человек его приобретет. Все будет происходить в рамках закона, и итог определится по результатам тендера. В технической документации со стороны акимата будут установлены требования к компании-покупателю. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными предпринимателями, — сказал руководитель управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области Нурбол Сыдыков.

Отметим, что в 2017–2025 годах футбольный клуб находился в доверительном управлении. Представители местного акимата считают, что в период управления предпринимателем работа клуба была неэффективной. В прошлом сезоне команда заняла последнее место в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что кызылординский ФК «Кайсар» перешел в частную собственность.