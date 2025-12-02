Физлица в Казахстане смогут досрочно погашать кредиты без штрафов

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщает, что досрочное погашение помогает сократить переплату по процентам и быстрее закрыть задолженность. Оно может быть полным — с закрытием всей суммы кредита; частичным — путем внесения суммы сверх графика.

При частичном погашении заемщик может выбрать:

уменьшение срока кредита при сохранении размера ежемесячного платежа;

снижение ежемесячного платежа при сохранении срока.

Банки вправе устанавливать внутренние правила досрочного погашения: минимальные суммы, сроки подачи заявлений и расчетные даты. Заемщикам рекомендуется согласовать с банком перерасчет, списание средств, возврат страховых премий и снятие обременений по ипотеке.

С 31 августа 2025 года штрафы за досрочное погашение не применяются к физическим лицам и действуют только для юридических лиц. Нововведение распространяется на все договоры, включая ранее заключенные.

— Досрочные платежи помогают снизить долговую нагрузку, укрепить финансовую устойчивость и положительно влияют на кредитную историю. При принятии решения о досрочном погашении важно оценить собственный финансовый резерв и альтернативные способы использования средств, — говорится в сообщении.

