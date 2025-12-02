РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:47, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Физлица в Казахстане смогут досрочно погашать кредиты без штрафов

    Физические лица в Казахстане могут досрочно погашать кредиты без штрафов: правило действует для всех договоров, включая ранее заключенные, что позволяет сократить переплату и быстрее закрыть задолженность, передает Kazinform.

    кредиты
    Фото: Polisia.kz

    Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщает, что досрочное погашение помогает сократить переплату по процентам и быстрее закрыть задолженность. Оно может быть полным — с закрытием всей суммы кредита; частичным — путем внесения суммы сверх графика.

    При частичном погашении заемщик может выбрать:

    • уменьшение срока кредита при сохранении размера ежемесячного платежа;
    • снижение ежемесячного платежа при сохранении срока.

    Банки вправе устанавливать внутренние правила досрочного погашения: минимальные суммы, сроки подачи заявлений и расчетные даты. Заемщикам рекомендуется согласовать с банком перерасчет, списание средств, возврат страховых премий и снятие обременений по ипотеке.

    С 31 августа 2025 года штрафы за досрочное погашение не применяются к физическим лицам и действуют только для юридических лиц. Нововведение распространяется на все договоры, включая ранее заключенные.

    — Досрочные платежи помогают снизить долговую нагрузку, укрепить финансовую устойчивость и положительно влияют на кредитную историю. При принятии решения о досрочном погашении важно оценить собственный финансовый резерв и альтернативные способы использования средств, — говорится в сообщении. 

    Ранее мы писали о том, как рассрочки и кредиты влияют на инфляцию и долговую нагрузку казахстанцев. 

