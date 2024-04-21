Фируза Шарипова призвала казахстанских спортсменов помогать пострадавшим в зоне паводков

Волонтеры из числа именитых спортсменов работают в зоне паводков в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: из личного архива Фирузы Шириповой

Профессиональная боксерша Казахстана Фируза Шарипова в составе команды молодежного общественного объединения «Дала Кырандары» неделю находилась в зоне подтоплений и поделилась впечатлениями с корреспондентом агентства Kazinform.

Фото: из личного архива Фирузы Шириповой

— Если честно, очень тяжело комментировать ситуацию, потому что зрелище там не для слабонервных, — рассказала Фируза Шарипова. — Только ночью прилетела в Астану, были в Уральске, помогали людям, пострадавшим от паводков. Мы были там неделю, каждый день передвигались по разным точкам. Делали физическую работу, строили дамбы из мешков с песком, помогали людям. Очень жалко людей, они бросали свои дома, все нажитое.

Во время прорыва дамбы волонтеры помогали эвакуировать людей из домов.

Фото: из личного архива Фирузы Шириповой

— Мы были во Втором дачном поселке, его затопило еще до этого, а на правой стороне затопило вчера, — продолжает спортсменка. — До этого мы строили дамбы, а позавчера вода начала просачиваться сквозь заграждения — и пошла с большим напором. Пока мы бегали по одной улице, вторую улицу уже затапливало. И мы стучались во все дома, призывали брать все необходимое и покидать дома. Очень жалко животных, собак, мы ездили на лодках, спасали животных, которые или остались на цепи, или не успели по каким-то причинам покинуть это место. Представляете, насколько преданно собаки ждали своих хозяев, замерзшие, на крышах домов. До слез…

По ее словам, волонтерская помощь продолжится.

Фото: из личного архива Фирузы Шириповой

— Завтра, в понедельник, у нас намечается собрание, и мы будем обдумывать, что надо второй отряд отправлять в Уральск, второй раз поедем, чтобы помогать людям. Хочу призвать всех спортсменов помогать людям в этой сложной ситуации. В моем случае нужна была именно физическая помощь. А кто как не спортсмены, выносливые, сильные, должны показывать свою силу именно сейчас, на благо Родины. Потому что сейчас нужна реальная помощь, физическая в том числе, — говорит Фируза Шарипова.

Первая в истории отечественного спорта профессиональная боксерша Казахстана Фируза Шарипова является уроженкой города Тараза.

Прославленная казахстанская девушка-боксер готова включиться в гонку за олимпийскую лицензию.

Как сообщалось, в Акмолинской области жамбылские спасатели доставляют через реку Ишим на моторной лодке продукты и лекарства — работают 57 сотрудников ДЧС Жамбылской области. Задействовано 7 единиц техники, 13 мотопомп, три надувные лодки и дрон.

Гуманитарную помощь на сумму свыше 30 млн тенге собрали жамбылцы. В Таразе с 1 апреля пункты сбора гуманитарной помощи.

Территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности.