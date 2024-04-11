Жамбылские спасатели сняли с крыши дома дачного сторожа в Атбасаре

Жамбылские спасатели работают в зоне подтоплений Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дачного сторожа с собаками в последний момент сняли с крыши дачного домика жамбылские спасатели.

- Сегодня жамбылские спасатели провели операцию по поиску пропавшего гражданина на территории дачного массива ЖБК города Атбасара, - рассказали в пресс-службе ДЧС Жамбылской области. - 49-летний мужчина вышел на связь с местными спасателями. Вооружившись веслами, сотрудники МЧС на моторной лодке отправились на его поиски. Мужчина и его хвостатые питомцы были обнаружены на крыше одного из подтопленных дачных домов. Как выяснилось, Александр Владимирович работал сторожем на даче и до последнего не покидал свой пост.

Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

Как проинформировал заместитель руководителя Жамбылского департамента по чрезвычайным ситуациям Руслан Орынбеков, в данное время в городе Атбасаре Акмолинской области работают 57 сотрудников ДЧС Жамбылской области. Задействовано 7 единиц техники, 13 мотопомп, три надувные лодки и дрон.

Жамбылские спасатели доставляют через реку Ишим на моторной лодке продукты и лекарства, так как дорога районного значения Державинск - Ушкарасу на сегодняшний день остается без автомобильного сообщения.

Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

Как сообщалось, гуманитарную помощь на сумму свыше 30 млн тенге собрали жамбылцы. В Таразе с 1 апреля открыты пункты сбора гуманитарной помощи.

Территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности.