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    22:54, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Жамбылские спасатели сняли с крыши дома дачного сторожа в Атбасаре

    Жамбылские спасатели работают в зоне подтоплений Акмолинской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

    Жамбылские спасатели работают в зоне подтоплений Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Дачного сторожа с собаками в последний момент сняли с крыши дачного домика жамбылские спасатели.

    - Сегодня жамбылские спасатели провели операцию по поиску пропавшего гражданина на территории дачного массива ЖБК города Атбасара, - рассказали в пресс-службе ДЧС Жамбылской области. - 49-летний мужчина вышел на связь с местными спасателями. Вооружившись веслами, сотрудники МЧС на моторной лодке отправились на его поиски. Мужчина и его хвостатые питомцы были обнаружены на крыше одного из подтопленных дачных домов. Как выяснилось, Александр Владимирович работал сторожем на даче и до последнего не покидал свой пост.

    Жамбылские спасатели работают в зоне подтоплений Акмолинской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

    Как проинформировал заместитель руководителя Жамбылского департамента по чрезвычайным ситуациям Руслан Орынбеков, в данное время в городе Атбасаре Акмолинской области работают 57 сотрудников ДЧС Жамбылской области. Задействовано 7 единиц техники, 13 мотопомп, три надувные лодки и дрон.

    Жамбылские спасатели доставляют через реку Ишим на моторной лодке продукты и лекарства, так как дорога районного значения Державинск - Ушкарасу на сегодняшний день остается без автомобильного сообщения.

    Жамбылские спасатели работают в зоне подтоплений Акмолинской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

    Как сообщалось, гуманитарную помощь на сумму свыше 30 млн тенге собрали жамбылцы. В Таразе с 1 апреля открыты пункты сбора гуманитарной помощи. 

    Территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности. 

     

    Теги:
    Подтопления Наводнение Регионы Казахстана Жамбылская область Спасатели Паводки
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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