Гуманитарную помощь на сумму свыше 30 млн тенге собрали жамбылцы

Помощь пострадавшим от паводков районам Казахстана собирают в Жамбылской области, в Таразе и районах открыты специальные пункты сбора гуманитарной помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Таразе с 1 апреля пункты сбора гуманитарной помощи действуют по адресам: Дом дружбы, проспект Толе би, 23б; мечеть Давруш-ата, улица Көшек батыра, 188а. Денежная помощь направляется на банковский счет в банке Kaspi на номер 87028005050.

Акцию «Жүректен жүрекке» в регионе активно поддержали представители этнокультурных объединений. По информации Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области, этнокультурные объединения собрали помощь в виде продуктов питания, одежды, бытовых принадлежностей на сумму свыше 22 млн тенге.

— Общественный заместитель председателя региональной АНК Гулам Умаров от имени АНК передал овощную продукцию на сумму 200 тысяч тенге. Филиал РОО «Ассамблея жастары» — на три млн тенге. Узбекский этнокультурный центр перечислил 50 тысяч тенге. Филиал РОО «Казахстанский конгресс татар и башкир» передал 20 новых одеял, карачаево-балкарское объединение «Архыз» — продуктовые корзины на сумму 150 тысяч тенге. Общество греков отправило в Актобе продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости на 400 тысяч тенге. Республиканский центр дунган Казахстана и областное объединение «Вынхуа» отправили в Актобе две фуры с гуманитарной помощью более 9 млн тенге. Уйгурское объединение — продукты питания на 1 млн тенге, молодежное крыло в городе Шу — на 10 млн тенге, еврейское объединение «Шиват-Цион» — продуктовые наборы на 250 000 тенге, кыргызское объединение «Манас Ата» — на 3 млн тенге. Азербайджанское объединение «Хазар» собрало продуктовые наборы и средства гигиены на 300 тысяч тенге, таджикское объединение перечислило 50 тысяч тенге. Областной молодежный ресурсный центр — продукты питания и резиновые сапоги на 650 тысяч тенге. Турецкое объединение «Ахыска» предоставило две фуры, на которых собранная гуманитарная помощь будет доставлена в пострадавшие регионы, — рассказала руководитель отдела информационной работы КГУ «Қоғамдық келісім» Бибигуль Шахзада.

Помимо этого, по данным облакимата, волонтёры из Тараза по своей инициативе доставляют продукты питания, предметы первой необходимости, одежду в пострадавшие от наводнения районы страны. Пункты сбора волонтерской помощи расположены в районах и областном центре, возле торговых центров. Жители города Тараза уже принесли продукты питания и средства гигиены на 1,1 млн тенге, от партии Amanat — бытовая химия, продукты, термосы на 78,5 тысячи тенге. На сегодняшний день жамбылцы в целом собрали гуманитарной помощи на сумму свыше 30 млн тенге. Сбор помощи продолжается.

Как сообщалось, территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности. https://www.inform.kz/ru/bolee-40-naselennih-punkta-v-zhambilskoy-oblasti-nahodyatsya-v-pavodkoopasnoy-zone-f0fa1a На опасных участках круглосуточно ведется наблюдение, подготовлены мобильные группы и технические средства.

Городской субботник по очистке водных каналов провели в Жамбылской области для предотвращения угрозы весеннего паводка. Аэровизуальное обследование трех гористых районов провели в Жамбылской области. https://www.inform.kz/ru/aerovizualnoe-obsledovanie-gornih-rayonov-proveli-v-zhambilskoy-oblasti-939f94