Арыки и каналы очищают в Таразе для предотвращения паводков

Городской субботник по очистке водных каналов провели в Жамбылской области для предотвращения угрозы весеннего паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во всех районах области существует опасность возможного подтопления в период паводков, более сорока населенных пунктов находятся в зоне паводковой опасности. Подтопления наблюдаются и в частном секторе юго-восточной части областного центра.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, для того чтобы не допустить подтопления жилых домов в паводковый период проведен массовый субботник. Более 20 тыс. жителей приняли участие в работе по очистке каналов и арыков.

Фото: акимат Жамбылской области

Всего вывезено более 2 600 тонн мусора, очищены каналы и арыки протяженностью 809 километров, улицы протяженностью 1 600 километров, скверы и парки.

- Такие мероприятия будут продолжены во всех районах. В ближайшие дни начнутся работы по механической очистке восьми каналов в Таразе. Помимо этого, будут проведены ремонтные работы каналов Сенкибай, Капал, Торекелди, Карасу-1, Карасу-2, Ушбулак. - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности.

На опасных участках круглосуточно ведется наблюдение, подготовлены мобильные группы и технические средства.