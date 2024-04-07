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    12:18, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Арыки и каналы очищают в Таразе для предотвращения паводков

    Арыки и каналы очищают в Таразе для предотвращения паводков
    Фото: акимат Жамбылской области

    Городской субботник по очистке водных каналов провели в Жамбылской области для предотвращения угрозы весеннего паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Во всех районах области существует опасность возможного подтопления в период паводков, более сорока населенных пунктов находятся в зоне паводковой опасности. Подтопления наблюдаются и в частном секторе юго-восточной части областного центра.

    По информации пресс-службы акима Жамбылской области, для того чтобы не допустить подтопления жилых домов в паводковый период проведен массовый субботник. Более 20 тыс. жителей приняли участие в работе по очистке каналов и арыков.

    Арыки и каналы очищают в Таразе для предотвращения паводков
    Фото: акимат Жамбылской области

    Всего вывезено более 2 600 тонн мусора, очищены каналы и арыки протяженностью 809 километров, улицы протяженностью 1 600 километров, скверы и парки.

    - Такие мероприятия будут продолжены во всех районах. В ближайшие дни начнутся работы по механической очистке восьми каналов в Таразе. Помимо этого, будут проведены ремонтные работы каналов Сенкибай, Капал, Торекелди, Карасу-1, Карасу-2, Ушбулак. - сообщили в ведомстве.

    Как сообщалось, территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности.

    На опасных участках круглосуточно ведется наблюдение, подготовлены мобильные группы и технические средства.

    Арыки и каналы очищают в Таразе для предотвращения паводков
    Фото: акимат Жамбылской области

     

    Теги:
    Регионы Мусор Жамбылская область Экология Тараз Благоустройство Паводки
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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