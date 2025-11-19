РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:28, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Финрегуляторы планируют изменить ставки по ипотеке и беззалговым кредитам в Казахстане

    Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила о пересмотре методики расчета ставок по ипотеке и потребительского кредитования, передает Kazinform.

    Мадина Абылкасымова
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    О предстоящих изменениях глава АРРФР рассказала на заседании Правительства.

    — Агентство совместно с Национальным Банком разработает новую методику определения ставок по ипотеке в зависимости от отношения суммы займа к стоимости жилья. Это позволит увязать ставку с реальным уровнем риска и сохранить доступность кредитов, — сообщила Абылкасымова.

    Также финрегулятор пересмотрит методику расчета предельной годовой эффективной ставки вознаграждения по беззалоговым потребительским кредитам. Новая модель будет формироваться на основе рыночных данных и позволит точнее учитывать риски.

    В целом по данным АРРФР за 9 месяцев 2025 года объем кредитов экономике вырос на 14,6% и достиг 38,7 трлн тенге. Кредиты бизнесу увеличились на 12,1% — до 14,7 трлн тенге.

    Рост беззалоговых потребительских кредитов замедлился до 12,7% против 29,3% за аналогичный период 2024 года. При этом сегмент залоговых потребительских кредитов, включая автокредиты, вырос на 32,2% — до 4,8 трлн тенге.

    В ноябре глава АРРФР сообщила, что финрегулятор придерживается позиции, согласно которой ставка по ипотечным кредитам не должна быть выше 20%. 

    Теги:
    Ипотека Правительство РК Кредит АРРФР Экономика
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают