Финрегуляторы планируют изменить ставки по ипотеке и беззалговым кредитам в Казахстане

О предстоящих изменениях глава АРРФР рассказала на заседании Правительства.

— Агентство совместно с Национальным Банком разработает новую методику определения ставок по ипотеке в зависимости от отношения суммы займа к стоимости жилья. Это позволит увязать ставку с реальным уровнем риска и сохранить доступность кредитов, — сообщила Абылкасымова.

Также финрегулятор пересмотрит методику расчета предельной годовой эффективной ставки вознаграждения по беззалоговым потребительским кредитам. Новая модель будет формироваться на основе рыночных данных и позволит точнее учитывать риски.

В целом по данным АРРФР за 9 месяцев 2025 года объем кредитов экономике вырос на 14,6% и достиг 38,7 трлн тенге. Кредиты бизнесу увеличились на 12,1% — до 14,7 трлн тенге.

Рост беззалоговых потребительских кредитов замедлился до 12,7% против 29,3% за аналогичный период 2024 года. При этом сегмент залоговых потребительских кредитов, включая автокредиты, вырос на 32,2% — до 4,8 трлн тенге.

В ноябре глава АРРФР сообщила, что финрегулятор придерживается позиции, согласно которой ставка по ипотечным кредитам не должна быть выше 20%.