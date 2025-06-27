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    15:39, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Финпирамида «Казмунайгаз Инвест» разоблачена в Казахстане

    Ущерб составил 600 млн тенге. Об этом в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly сообщил заместитель руководителя следственного департамента АФМ РК Кенесары Багбанулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    финансовая пирамид
    Фото: Freepik

    — Весной 2025 года мы начали расследование по пирамиде «Казмунайгаз Инвест». Три уроженки Шымкента (Арзикулова З.Н., Калмурзаева Г.У., Умиршаева А.Т.) привлекали вкладчиков через TikTok-аккаунты «zukhra_hanym» и «zukhra_koshmar» — в общей сложности свыше 12 тысяч подписчиков. С ноября 2024 по март 2025 они привлекли более 200 вкладчиков, собрав около 600 млн тенге. На эти деньги приобрели BMW X5, TANK 500, тойхану и коттедж стоимостью 438 млн тенге — всё зарегистрировано на подставных лиц, — сообщил спикер.

    Также он добавил, что сейчас все фигуранты под стражей, а имущество арестовано по решению суда.

    Как сообщалось, казахстанцы продолжают вкладываться в финпирамиды. С начала года в Казахстане пресечена деятельность 41 финпирамиды. 

    Теги:
    Закон и право Шымкент JIBEK JOLY Финансовая пирамида
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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