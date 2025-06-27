Финпирамида «Казмунайгаз Инвест» разоблачена в Казахстане

— Весной 2025 года мы начали расследование по пирамиде «Казмунайгаз Инвест». Три уроженки Шымкента (Арзикулова З.Н., Калмурзаева Г.У., Умиршаева А.Т.) привлекали вкладчиков через TikTok-аккаунты «zukhra_hanym» и «zukhra_koshmar» — в общей сложности свыше 12 тысяч подписчиков. С ноября 2024 по март 2025 они привлекли более 200 вкладчиков, собрав около 600 млн тенге. На эти деньги приобрели BMW X5, TANK 500, тойхану и коттедж стоимостью 438 млн тенге — всё зарегистрировано на подставных лиц, — сообщил спикер.

Также он добавил, что сейчас все фигуранты под стражей, а имущество арестовано по решению суда.

Как сообщалось, казахстанцы продолжают вкладываться в финпирамиды. С начала года в Казахстане пресечена деятельность 41 финпирамиды.