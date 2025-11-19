Финляндия запустила первый беспилотный автобус
В финском городе Тампере начал коммерческую эксплуатацию беспилотный электрический автобус, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Это первый случай интеграции автономного транспортного средства в регулярную систему общественного транспорта Финляндии.
В пресс-релизе города Тампере говорится, что маршрут курсирует между районами Хервантаярви и Линтухютти, обеспечивая подвозку к городской трамвайной сети.
В рамках реализации целей развития умного города Тампере в 2022 году на этом маршруте были проведены испытания роботизированного автобуса.
В отличие от предыдущих испытаний, теперь пассажиры будут платить за пользование услугой. На начальном этапе в автобусе будет находиться водитель-ассистент, но ожидается, что следующей весной автобус полностью перейдет на беспилотный режим, а управление автобусом будет осуществляться из центра удалённого управления.
По словам городских властей, помимо автобуса-робота по маршруту будет курсировать обычный микроавтобус с водителем-человеком, который можно будет использовать во время перебоев или для подмены, когда автобус-робот заряжается.
