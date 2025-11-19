Финляндия запустила первый беспилотный автобус

Это первый случай интеграции автономного транспортного средства в регулярную систему общественного транспорта Финляндии.

В пресс-релизе города Тампере говорится, что маршрут курсирует между районами Хервантаярви и Линтухютти, обеспечивая подвозку к городской трамвайной сети.

В рамках реализации целей развития умного города Тампере в 2022 году на этом маршруте были проведены испытания роботизированного автобуса.

В отличие от предыдущих испытаний, теперь пассажиры будут платить за пользование услугой. На начальном этапе в автобусе будет находиться водитель-ассистент, но ожидается, что следующей весной автобус полностью перейдет на беспилотный режим, а управление автобусом будет осуществляться из центра удалённого управления.

По словам городских властей, помимо автобуса-робота по маршруту будет курсировать обычный микроавтобус с водителем-человеком, который можно будет использовать во время перебоев или для подмены, когда автобус-робот заряжается.

