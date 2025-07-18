В Нидерландах тестируют первый беспилотный автобус

В прошлую пятницу автономное транспортное средство уже совершило пробную поездку.

В первое время после запуска в кабине будет находиться водитель. Его задача — следить за работой системы автопилота с тем, чтобы в будущем она могла полностью взять на себя управление.

Представитель автобусной компании RET Тесса Дронзек заявила местным СМИ, что «действующие законы и правила пока не позволяют использовать на дорогах общего пользования самоуправляемые автомобили, в которых нет человека, способного вмешаться в случае необходимости».

По словам директора RET Линды Бут, шоферам не стоит беспокоиться за свои рабочие места.

Жители и туристы смогут добираться на автономном автобусе до аэропортов Роттердама и Гааги.

— В настоящее время мы нанимаем сотни сотрудников в год. В будущем это не изменится. Нам действительно нужно решение проблемы нехватки кадров, — пояснила она.

Для мониторинга ситуации на дороге в автобусе есть камеры, датчики и радары. Он абсолютно безопасен как средство передвижения, уверяют в аэропорту Роттердам-Гаага, подчеркивая, что Национальная дорожная администрация дала разрешение на выезд автобуса на дороги общего пользования после «всестороннего тестирования».

Аэропорт добавил, что маршрут, пролегающий между воздушной гаванью и станцией метро Meijersplein, прост и подходит для автоматизированных автобусов.

Тем не менее, потребуются годы, прежде чем такие автобусы станут полноправными участниками дорожного движения. Имеющегося уровня развития технологий и регулирующих норм для этого пока недостаточно, считают специалисты.

Испытание беспилотных автобусов — это совместный проект компаний DAM Shuttles, RET, аэропорта Роттердам-Гаага, властей региона и городской администрации.

Напомним, в Шотландии первый беспилотный автобус запустили еще в 2023 году.