Финляндия повышает предельный возраст резервистов до 65 лет

Согласно заявлению Министерства обороны страны, лица, подлежащие военной службе, будут оставаться в резерве до конца года, когда им исполнится 65 лет, независимо от их воинского звания. Для офицеров в звании полковника, капитана и выше верхнего возрастного предела не будет, и они будут оставаться в резерве до тех пор, пока будут годны к военной службе, как и сейчас.

Поправка продлит срок обязательной военной службы на 15 лет для рядовых и на пять лет для офицеров и младших офицеров. Это предоставит финским Силам обороны и финской пограничной службе более широкий спектр возможностей по назначению лиц на ключевые должности во время чрезвычайных ситуаций независимо от их воинского звания.

— Предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого число резервистов увеличится на 125 000 человек. К 2031 году число финских резервистов составит около миллиона человек. Это, а также другие наши меры по укреплению обороны, свидетельствуют о том, что Финляндия обеспечивает свою безопасность сейчас и в будущем, — заявил министр обороны Антти Хяккянен.

На практике изменение затронет относительно ограниченную группу лиц, подлежащих военной службе. Например, только резервисты, отправленные на выполнение задач в военное время, могут быть направлены на курсы повышения квалификации. Для участия в добровольной национальной обороне не будет установлен верхний возрастной предел.

Поправка вступит в силу 1 января 2026 года.

