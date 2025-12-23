РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:32, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Финляндия повышает предельный возраст резервистов до 65 лет

    22 декабря 2022 года президент Финляндии утвердил поправку к закону, повышающую максимальный возраст резервистов до 65 лет, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Jouni Porsanger / Imago / ТАСС

    Согласно заявлению Министерства обороны страны, лица, подлежащие военной службе, будут оставаться в резерве до конца года, когда им исполнится 65 лет, независимо от их воинского звания. Для офицеров в звании полковника, капитана и выше верхнего возрастного предела не будет, и они будут оставаться в резерве до тех пор, пока будут годны к военной службе, как и сейчас.

    Поправка продлит срок обязательной военной службы на 15 лет для рядовых и на пять лет для офицеров и младших офицеров. Это предоставит финским Силам обороны и финской пограничной службе более широкий спектр возможностей по назначению лиц на ключевые должности во время чрезвычайных ситуаций независимо от их воинского звания.

    — Предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого число резервистов увеличится на 125 000 человек. К 2031 году число финских резервистов составит около миллиона человек. Это, а также другие наши меры по укреплению обороны, свидетельствуют о том, что Финляндия обеспечивает свою безопасность сейчас и в будущем, — заявил министр обороны Антти Хяккянен.

    На практике изменение затронет относительно ограниченную группу лиц, подлежащих военной службе. Например, только резервисты, отправленные на выполнение задач в военное время, могут быть направлены на курсы повышения квалификации. Для участия в добровольной национальной обороне не будет установлен верхний возрастной предел.

    Поправка вступит в силу 1 января 2026 года.

    Ранее парламент Иордании одобрил закон о возвращении воинского призыва в Иордании. 

    Теги:
    Военные Финляндия Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
