Финляндия и Швеция намерены вступить в НАТО уже летом

АММАН. КАЗИНФОРМ – Вступление скандинавских стран в Североатлантический альянс стало главной темой недавнего саммита организации, при этом само решение о присоединении к НАТО будет принято каждым государством самостоятельно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times.

Вступление в НАТО Финляндии и Швеции является прямым следствием вторжения российских вооруженных сил в Украину, подчеркивается в издании. Финляндия, как ожидается, подаст заявление на вступление в альянс в июне, а следом за ней последует Швеция.

Сейчас власти Швеции и Финляндии совместно работают над достижением консенсуса внутри своих стран по вопросу вступления в НАТО, однако окончательное решение каждое государство примет самостоятельно.

Обе страны соседствуют с Россией, которая находится на противоположном берегу Балтийского моря. Финляндия также имеет сухопутную границу с Россией протяженностью почти 1300 км.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало одной из самых обсуждаемых тем во время встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе, проходившей 6 и 7 апреля.

Согласно заявлениям официальных лиц Соединенных Штатов, членство обеих скандинавских стран в НАТО было «темой для разговоров и многочисленных встреч» во время переговоров между министрами иностранных дел альянса.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее стране пора серьезно пересмотреть свое отношение к вступлению в альянс.

Еще до начала военной операции России на Украине финские власти говорили, что будут готовы подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности.

«Я думаю, что у нас будут очень тщательные обсуждения, но мы также не потратим на этот процесс больше времени, чем необходимо, потому что ситуация, конечно, очень тяжелая», — сообщила глава финского правительства.

Как и Финляндия, Швеция проводит пересмотр собственной политики безопасности, который, как ожидается, будет завершен уже к концу апреля.

Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции, двумя неделями ранее заявила, что она «никоим образом не исключает членства в НАТО».

Между тем, в конце февраля, после начала российского вторжения в Украину, президент РФ В.Путин пригрозил Швеции и Финляндии «военными и политическими последствиями», если они вступят в НАТО.

Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России тогда отметила, что подобный шаг будет иметь серьезные последствия для их ближайших арктических соседей.

«Все страны-участницы ОБСЕ в их национальном качестве, в том числе Финляндия и Швеция, подтвердили принцип, согласно которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политическое последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны», - заявила М. Захарова на брифинге 25 февраля.

В ходе брифинга 8 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не считает дальнейшее расширение НАТО за счет вступления в блок Швеции и Финляндии экзистенциальной угрозой для России. Тем не менее, он подчеркнул, что в случае вступления обеих стран в альянс, России придется «сбалансировать ситуацию».

«Тогда нам придется делать наш западный фланг все более и более изощренным с точки зрения обеспечения нашей безопасности», — добавил Песков.

В настоящее время НАТО располагает под непосредственным командованием около 40 тысячами военнослужащих в Восточной Европе, от Балтики до Черного моря.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия В. Путина спровоцировали «фундаментальную трансформацию» военной коалиции, которая отразит долгосрочные последствия войны на Украине.

Укрепление военной мощи НАТО, как заявляют в самой организации, будет осуществляться с целью дать странам, граничащим с Россией и Беларусью, возможность отразить попытку вторжения.

Сегодня Финляндия и Швеция имеют статус государств-партнеров НАТО. Всего в блок входят 30 стран, из скандинавских государств в нем состоят Норвегия и Дания.