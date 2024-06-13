Финансовый аналитик назвал потенциальные последствия санкций против России для Казахстана
Ситуация с санкциями против ряда финансовых структур РФ не будет иметь прямого воздействия на Казахстан. Однако обязательно будут последствия для Казахстана от действий российских властей. Поэтому надо внимательно смотреть на действия ЦБ РФ. Такое мнение выразил финансовый аналитик Расул Рысмамбетов, передает агентство Kazinform.
— В какой-то момент российские финансовые власти увидят, что давление санкций направлено не на осложнение их операций, а разрушение их финансовой структуры и могут начать предпринимать симметричные действия, — считает Расул Рысмамбетов.
Аналитик предполагает, что Россия может начать принимать симметричные меры, такие как:
- Выстраивание внебиржевого рынка иностранной валюты. Это не черный рынок, а такой же открытый рынок валюты, с теми же интервенциями и ограничениями. Это приведет (уже привело частично) к формированию серого рынка наличной валюты.
- Выстраивание параллельной платежной системы. Вероятнее всего будет активное продвижение платежной системы МИР.
- Распределение корпоративных финансовых операций в иностранной валюте в других юрисдикциях.
Расул Рысмамбетов подчеркивает, что для казахстанских игроков важно активно реагировать на возможные последствия. Он обращает внимание на необходимость разработки стратегии обменных валютных операций с учетом российского контекста, а также адаптации курса рубль/тенге через корзину валют и commodities (нефть, зерно, золото, юань и т. д.).
— Ударит ли удешевление рубля на конкурентоспособность российских товаров в Казахстане? Напомню, что более 2 тысяч иностранных корпораций продолжают работать в РФ и более половины — производят товары, которые мы в том числе покупаем. Является ли условный паритет 1:5 (1 рубль — 5 тенге) — больше валютным или товарным? Нужны ли какие-то усилия по сохранению такого паритета или можно изменять его? Исходя из динамики торговли — крепкий курс тенге (4 и меньше тенге за 1 рубль) будет означать удар по казахстанским производителям. Уже более 3 лет производители сахара, молока, зерна в Казахстане не могут конкурировать, — отметил аналитик.