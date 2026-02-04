Финансирование регби на 387 млн тенге прокомментировали в Жетысу

Сообщается, что в Талдыкоргане на фоне режима экономии бюджетных средств планируется закупка услуг по проведению учебно-тренировочного процесса спортивными организациями области, а также по подготовке и участию членов областных сборных команд по регби. Общая сумма финансирования составляет 387 млн тенге. В этой связи в общественном пространстве поднимается вопрос о целесообразности вложений в вид спорта, который не входит в десятку самых популярных в стране.

В управлении физической культуры и спорта области Жетысу сообщили, что регби является приоритетным как в регионе, так и по всему Казахстану.

— В регионе системно выстроена вся вертикаль подготовки: специализированная детско-юношеская спортивная школа (СДЮСШ) по регби, специализированное отделение и профессиональный клуб, в которых тренируются спортсмены, включая членов национальной сборной РК по мужскому и женскому регби, — сообщил заместитель руководителя управления физической культуры и спорта области Жетысу Еркебулан Дуанаев.

Он также добавил, что команды региона — серебряные призеры Чемпионата Республики Казахстан среди команд высшей лиги, где выступают коллективы из 8 регионов страны.

— Ведущие спортсмены уже проходят подготовку в составе национальной сборной РК к Чемпионату Азии и Азиатским играм, представляя не только область, но и страну на международной арене, — резюмировал Еркебулан Дуанаев.

По его словам более 600 спортсменов разных возрастов в области Жетысу системно занимаются регби — это прямой показатель массовости, устойчивого развития и социальной значимости вида спорта.

— Финансирование профессиональных спортивных клубов осуществляется строго в рамках действующего законодательства. Лимит в размере 387 миллионов тенге установлен приказом Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и является единым нормативом для профессиональных клубов, а не индивидуальным решением на региональном уровне, — пояснил Еркебулан Дуанаев.

Он также заверил, что все выделяемые средства направляются исключительно на учебно-тренировочный процесс, участие в официальных соревнованиях и подготовку спортсменов высокого уровня. В области Жетысу функционирует одна команда по регби, которая базируется в городе Талдыкорган.

Ранее сообщалось, что региональные клубы продолжат получать из бюджета на развитие детского футбола.