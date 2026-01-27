Клубы продолжат получать из бюджета на развитие детского футбола — Минспорта РК

В ходе брифинга в Правительстве министра попросили прокомментировать информацию о том, что кызылординский футбольный клуб «Кайсар», приватизированный осенью прошлого года, может вновь получить почти 1 млрд тенге из регионального бюджета — на экипировку, сборы и выплаты.

— Именно региональные футбольные клубы будут финансироваться от государства на детский массовый спорт — на секции, на молодежные сборные и на наших спортсменов. Легионеры из бюджета получать средства не будут. В рамках развития детского футбола региональные клубы будут получать бюджетные средства, — ответил Мырзабосынов.

Министр также ответил на вопрос о том, как будут контролировать средства, направленные на детский спорт.

— Это прописано положением клуба, вопрос контролируется через начальников управления. Эти средства не могут уйти на другие мероприятия, — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что футбольный клуб «Qyzyljar», перешедший в частную собственность, будет профинансирован из бюджета на 5,5 миллиарда тенге в течение трех лет.