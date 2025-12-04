Финансирование продовольственной программы может остановиться в 21 штате США

SNAP является американской программой помощи малообеспеченным семьям в покупке продуктов питания.

Роллинз заявила, что администрация Трампа намерена искоренить мошенничество в сфере продовольственных талонов, также известных как продовольственные карточки, и защитить тех, кто в них нуждается, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились впустую.

Отмечено, что 29 штатов, возглавляемые республиканцами, выполнили февральский запрос администрации Трампа о предоставлении данных, в результате чего были выявлены различные виды мошенничества, такие как выплата пособий умершим людям или получателям, использующим номера социального страхования умерших людей, а также выплата двойных пособий получателям, которые зарегистрированы в нескольких штатах.

Однако, 21 «синий» штат под управлением демократов, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Миннесоту, продолжают говорить «нет», сообщила министр.

— Начиная со следующей недели мы прекратим перечисление федеральных средств в эти штаты до тех пор, пока они не выполнят наши требования и не позволят нам сотрудничать с ними, чтобы искоренить это мошенничество и защитить американских налогоплательщиков, — сообщила Брук Роллинз.

По словам министра, около 800 000 из примерно 42 млн американцев, участвующих в программе SNAP, вышли из программы после вступления в должность президента Дональда Трампа.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2024 финансовом году федеральные расходы на SNAP составили 99,8 млрд долларов. В среднем 41,7 млн участников программы получали пособие в размере 187,20 долларов в месяц.

Управление правительственной отчетности (УПО) в своем отчете отметило, что сотни миллионов долларов ежегодно могут быть похищены со счетов получателей программы SNAP. Так, в период с октября 2022 года по декабрь 2024 года штаты сообщили о возмещении более 320 млн долларов, украденных в рамках программы SNAP.

Ранее сообщалось, что 20 штатов, большинство из которых возглавляют демократы, подали иски против администрации Трампа из-за требований иммиграционной службы и угроз сократить финансирование.