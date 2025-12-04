Финансирование продовольственной программы может остановиться в 21 штате США
Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз пригрозила приостановить финансирование крупнейшей федеральной продовольственной программы SNAP для штатов, которые не предоставят правительству данные об иммиграционном статусе получателей помощи, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX Business.
SNAP является американской программой помощи малообеспеченным семьям в покупке продуктов питания.
Роллинз заявила, что администрация Трампа намерена искоренить мошенничество в сфере продовольственных талонов, также известных как продовольственные карточки, и защитить тех, кто в них нуждается, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились впустую.
Отмечено, что 29 штатов, возглавляемые республиканцами, выполнили февральский запрос администрации Трампа о предоставлении данных, в результате чего были выявлены различные виды мошенничества, такие как выплата пособий умершим людям или получателям, использующим номера социального страхования умерших людей, а также выплата двойных пособий получателям, которые зарегистрированы в нескольких штатах.
Однако, 21 «синий» штат под управлением демократов, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Миннесоту, продолжают говорить «нет», сообщила министр.
— Начиная со следующей недели мы прекратим перечисление федеральных средств в эти штаты до тех пор, пока они не выполнят наши требования и не позволят нам сотрудничать с ними, чтобы искоренить это мошенничество и защитить американских налогоплательщиков, — сообщила Брук Роллинз.
По словам министра, около 800 000 из примерно 42 млн американцев, участвующих в программе SNAP, вышли из программы после вступления в должность президента Дональда Трампа.
По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2024 финансовом году федеральные расходы на SNAP составили 99,8 млрд долларов. В среднем 41,7 млн участников программы получали пособие в размере 187,20 долларов в месяц.
Управление правительственной отчетности (УПО) в своем отчете отметило, что сотни миллионов долларов ежегодно могут быть похищены со счетов получателей программы SNAP. Так, в период с октября 2022 года по декабрь 2024 года штаты сообщили о возмещении более 320 млн долларов, украденных в рамках программы SNAP.
Ранее сообщалось, что 20 штатов, большинство из которых возглавляют демократы, подали иски против администрации Трампа из-за требований иммиграционной службы и угроз сократить финансирование.