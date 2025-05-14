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    11:13, 14 Май 2025 | GMT +5

    20 штатов подали в суд на администрацию Трампа

    Двадцать штатов, большинство из которых возглавляют демократы, подали иски против администрации Трампа из-за требований иммиграционной службы и угроз сократить финансирование, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The NewYork Times.

    20 штатов подали в суд на администрацию Трампа
    Фото: Supreme Court

    Генеральные прокуроры штатов подали два иска – один против Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренней безопасности, а другой против департамента транспорта.

    Штаты отметили, что сокращение федеральных средств на транспорт, борьбу с терроризмом и готовность к чрезвычайным ситуациям несут угрозы, и являются «явно незаконными». Они утверждают, что администрация узурпирует полномочия Конгресса по расходам и использует силу кошелька, чтобы заставить штаты принять политику Дональда Трампа.

    Инициаторами исков стали Калифорния, Иллинойс, Нью-Джерси, Род-Айленд и Мэриленд. К ним присоединились Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Мэн, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон, Вермонт, Вашингтон и Висконсин.

    Во всех штатах генеральные прокуроры и губернаторы – демократы, за исключением Невады и Вермонта, где губернаторы – республиканцы. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, возглавляющий судебный процесс, добавил в своем заявлении, что президент Трамп рассматривает жизненно важное финансирование как «разменную монету».

    В прошлом месяце Белый дом объявил о двух указах, в которых пригрозил прекратить финансирование так называемых юрисдикций-убежищ, если они не будут в полной мере сотрудничать с иммиграционными властями.

    Отвечая на вопрос об исках, представитель Белого дома Куш Десаи сообщил: «Американцам было бы лучше, если бы эти генеральные прокуроры-демократы сосредоточились на преследовании преступников и сотрудничестве с администрацией Трампа для решения проблемы нелегальных иммигрантов-гангстеров в их общинах, а не играли бы в политические игры».

    Ранее сообщалось, что 12 штатов подали в суд на президента Дональда Трампа из-за его пошлин.

    Теги:
    США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
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