20 штатов подали в суд на администрацию Трампа

Генеральные прокуроры штатов подали два иска – один против Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренней безопасности, а другой против департамента транспорта.

Штаты отметили, что сокращение федеральных средств на транспорт, борьбу с терроризмом и готовность к чрезвычайным ситуациям несут угрозы, и являются «явно незаконными». Они утверждают, что администрация узурпирует полномочия Конгресса по расходам и использует силу кошелька, чтобы заставить штаты принять политику Дональда Трампа.

Инициаторами исков стали Калифорния, Иллинойс, Нью-Джерси, Род-Айленд и Мэриленд. К ним присоединились Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Мэн, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон, Вермонт, Вашингтон и Висконсин.

Во всех штатах генеральные прокуроры и губернаторы – демократы, за исключением Невады и Вермонта, где губернаторы – республиканцы. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, возглавляющий судебный процесс, добавил в своем заявлении, что президент Трамп рассматривает жизненно важное финансирование как «разменную монету».

В прошлом месяце Белый дом объявил о двух указах, в которых пригрозил прекратить финансирование так называемых юрисдикций-убежищ, если они не будут в полной мере сотрудничать с иммиграционными властями.

Отвечая на вопрос об исках, представитель Белого дома Куш Десаи сообщил: «Американцам было бы лучше, если бы эти генеральные прокуроры-демократы сосредоточились на преследовании преступников и сотрудничестве с администрацией Трампа для решения проблемы нелегальных иммигрантов-гангстеров в их общинах, а не играли бы в политические игры».

Ранее сообщалось, что 12 штатов подали в суд на президента Дональда Трампа из-за его пошлин.