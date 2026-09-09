Финал четырех: кто представит Казахстан в женской Лиге чемпионов в 2027 году
Завершился основной этап чемпионата Казахстана по футболу 2026 года среди женских команд, передает корреспондент агентства Kazinform.
В женской лиге сезона-2026 приняли участие 19 команд. В рамках основного этапа было проведено 166 матчей. Для участия в турнире зарегистрированы 468 футболисток, из которых 437 являются гражданками Казахстана, а 31 — представительницами зарубежных стран.
Чемпионат был разделен на две конференции. В конференции А выступали 9 команд, в конференции В — 10. По итогам основного этапа, который проводился в два круга, по две лучшие команды из каждой конференции получили путевки в чемпионский плей-офф.
В конференции А первое место по итогам основного этапа занял «БИІК-Шымкент». Второе место в конференции занял «Туран».
В конференции В основный этап уверенно выиграл «Актобе». Второе место занял «Женис».
Несмотря на завершение основного этапа, главная борьба сезона еще впереди. По решению Казахстанской федерации футбола полуфинальные и финальный матчи Женской лиги пройдут в Петропавловске. Решающие встречи примет стадион «Карасай».
Победители двух полуфиналов получат путевки в решающий матч, в котором разыграют звание чемпиона Казахстана 2026 года. Чемпион страны в следующем году представит Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА.
Ранее стало известно, что Казахстан не сможет заявить две команды в Юношескую лигу УЕФА сезона 2026-2027.