Финал четырех: кто представит Казахстан в женской Лиге чемпионов в 2027 году

В женской лиге сезона-2026 приняли участие 19 команд. В рамках основного этапа было проведено 166 матчей. Для участия в турнире зарегистрированы 468 футболисток, из которых 437 являются гражданками Казахстана, а 31 — представительницами зарубежных стран.

Чемпионат был разделен на две конференции. В конференции А выступали 9 команд, в конференции В — 10. По итогам основного этапа, который проводился в два круга, по две лучшие команды из каждой конференции получили путевки в чемпионский плей-офф.

В конференции А первое место по итогам основного этапа занял «БИІК-Шымкент». Второе место в конференции занял «Туран».

В конференции В основный этап уверенно выиграл «Актобе». Второе место занял «Женис».

Несмотря на завершение основного этапа, главная борьба сезона еще впереди. По решению Казахстанской федерации футбола полуфинальные и финальный матчи Женской лиги пройдут в Петропавловске. Решающие встречи примет стадион «Карасай».

Победители двух полуфиналов получат путевки в решающий матч, в котором разыграют звание чемпиона Казахстана 2026 года. Чемпион страны в следующем году представит Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА.

Ранее стало известно, что Казахстан не сможет заявить две команды в Юношескую лигу УЕФА сезона 2026-2027.