Фильм о нападении ХАМАС на Израиль 7 октября получил премию Emmy

Документальный фильм «Мы снова будем танцевать» (We Will Dance Again) получил премию Emmy в категории «Выдающийся документальный фильм о текущих событиях» на 46-й церемонии News & Documentary Emmy Awards, прошедшей в Нью-Йорке.

Лента рассказывает о нападении ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova на юге Израиля, в результате которого были убиты более 370 человек.

The #DocEmmys Award for Outstanding Current Affairs Documentary goes to We Will Dance Again (@paramountplus). pic.twitter.com/ym9CPRUIgQ — The Emmys (@TheEmmys) June 27, 2025

90-минутную картину снял израильский режиссер Ярив Мозер при поддержке Paramount Plus и Hot 8. На сцену он вышел с желтым значком в поддержку заложников и посвятил награду их скорейшему освобождению.

— Сегодня исполняется 620 дней с начала катастрофы, вызванной нападением ХАМАС. Этот фильм — исторический документ, — сказал Мозер. — Мы хотим, чтобы этот круг кровопролития закончился. Эта война не должна служить интересам ни израильского правительства, ни ХАМАС.

На церемонии также присутствовали мать одной из жертв, Наталия Касаротти, и двое выживших — Юваль Симан-Тов и Тамир Лешец, участвовавшие в съемках.

Мозер упомянул, что одна из продюсеров фильма, Михаэль Вайц, получила ранения в результате удара иранской ракеты по Тель-Авиву на этой неделе и сейчас госпитализирована.

Фильм построен на интервью с выжившими и подлинных видеозаписях участников трагедии — жертв, свидетелей и нападавших. Он уже был удостоен награды Television Academy Honor в мае и отмечен на фестивале Documentary Edge в 2024 году.

The documentary film “We Will Dance Again,” which chronicles the Hamas massacre at the Nova music festival on October 7, 2023, has won the Outstanding Current Affairs Documentary award at the 46th Annual News and Documentary Emmy Awards. Produced by Paramount Plus and Hot 8, the… pic.twitter.com/jxEDisnPSH — ILTV Israel News (@ILTVNews) June 27, 2025

Проект стал результатом международного сотрудничества между израильскими и зарубежными компаниями, включая See It Now Studios, SIPUR, MGM Television, BBC и Hot Channel 8. В США картина доступна к просмотру на платформе Paramount+.

Напомним, 7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС осуществили нападение на территорию Израиля, в том числе на музыкальный фестиваль Nova, проходившего у киббуца Реим, близ границы с сектором Газа на юге страны.

Фото: x.com / @mishtal

В момент атаки на уикенд-фестивале трансовой музыки под открытым небом находились сотни молодых людей.

По израильским данным, в результате нападения на фестиваль были убиты более 370 человек, десятки были взяты в плен и вывезены в сектор Газа.

Нападение на фестиваль стало началом масштабного военного конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС, который перерос в продолжающуюся по сей день войну в секторе Газа.