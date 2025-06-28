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    19:48, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Фильм о нападении ХАМАС на Израиль 7 октября получил премию Emmy

    Документальная лента о трагедии на музыкальном фестивале в Израиле признана лучшим фильмом об актуальных событиях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: x.com / @HenMazzig

    Документальный фильм «Мы снова будем танцевать» (We Will Dance Again) получил премию Emmy в категории «Выдающийся документальный фильм о текущих событиях» на 46-й церемонии News & Documentary Emmy Awards, прошедшей в Нью-Йорке.

    Лента рассказывает о нападении ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova на юге Израиля, в результате которого были убиты более 370 человек.

    90-минутную картину снял израильский режиссер Ярив Мозер при поддержке Paramount Plus и Hot 8. На сцену он вышел с желтым значком в поддержку заложников и посвятил награду их скорейшему освобождению.

    — Сегодня исполняется 620 дней с начала катастрофы, вызванной нападением ХАМАС. Этот фильм — исторический документ, — сказал Мозер. — Мы хотим, чтобы этот круг кровопролития закончился. Эта война не должна служить интересам ни израильского правительства, ни ХАМАС.

    На церемонии также присутствовали мать одной из жертв, Наталия Касаротти, и двое выживших — Юваль Симан-Тов и Тамир Лешец, участвовавшие в съемках.

    Мозер упомянул, что одна из продюсеров фильма, Михаэль Вайц, получила ранения в результате удара иранской ракеты по Тель-Авиву на этой неделе и сейчас госпитализирована.

    Фильм построен на интервью с выжившими и подлинных видеозаписях участников трагедии — жертв, свидетелей и нападавших. Он уже был удостоен награды Television Academy Honor в мае и отмечен на фестивале Documentary Edge в 2024 году.

    Проект стал результатом международного сотрудничества между израильскими и зарубежными компаниями, включая See It Now Studios, SIPUR, MGM Television, BBC и Hot Channel 8. В США картина доступна к просмотру на платформе Paramount+.

    Напомним, 7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС осуществили нападение на территорию Израиля, в том числе на музыкальный фестиваль Nova, проходившего у киббуца Реим, близ границы с сектором Газа на юге страны.

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    Фото: x.com / @mishtal

    В момент атаки на уикенд-фестивале трансовой музыки под открытым небом находились сотни молодых людей.

    По израильским данным, в результате нападения на фестиваль были убиты более 370 человек, десятки были взяты в плен и вывезены в сектор Газа.

    Нападение на фестиваль стало началом масштабного военного конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС, который перерос в продолжающуюся по сей день войну в секторе Газа.

    Теги:
    Новости кино Мировые новости ХАМАС Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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