Фильм казахстанского режиссера завоевал главный приз на кинофестивале в Брюсселе

Кинокартина «Дала Қасқыры» («Steppenwolf») известного казахстанского режиссера Адьльхана Ержанова завоевала главный приз «Golden Raven Award» на кинофестивале в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Фото: Enlik Tlesheva

Брюссельский кинофестиваль «Brussels International Fantastic Film Festival» один из самых популярных европейских жанровых конкурсов, который проводится с 1983 года.

Сьемки фильма «Дала Қасқыры» проходили в Алматинской и Жетысуйской областях осенью 2022 года.

Фильм произведен по заказу Министерства культуры и информации РК при поддержке «Государственного центра поддержки национального кино» при участии компании «Golden Man Media». Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале класса «А» в Роттердаме, а 11 апреля фильм отметили на кинофестивале во Франции Reims Polar, где вручили приз кинокритиков Франции.

По сюжету главная героиня фильма — жительница маленького городка Тамара, чтобы отыскать своего сына, похищенного во время беспорядков, нанимает бывшего следователя Брайюка. Они вместе ищут мальчика. Брайюка играет Берик Айтжанов, актер с богатой фильмографией. Тамару играет актриса Анна Старченко. Также в фильме снимается Еркен Губашев, Азамат Нигманов.

Фото: Кадр из фильма «Дала қасқыры»

Оператор-постановщик кинопроекта — Еркенбек Птыралиев, художник-постановщик — Ермек Утегенов.

В производстве фильма были задействовано около 100 человек, в том числе казахстанские каскадеры и приглашенные из Белоруссии пиротехники.

Продюсерами проекта являются Алия Мендыгожина и Ольга Хлащева, международным продюсером фильма является Александр Роднянский. Продвижением фильма занимается компания «Blue Finch Film».

Фото: Enlik Tlesheva

— Для меня и группы это особый приз! Это жанровый фестиваль и уровень работ в конкурсе просто потрясает! Не думал, что победим — это гордость. И круто, что фестиваль дал Ворона — приза, посвященного поэме любимого По! Все сошлось! — рассказал Kazinform режиссер Адильхан Ержанов.

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