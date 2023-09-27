Фильм «Дос Мукасан» произвел фурор в Брюсселе

Во вторник в кинотеатре «Cinema Palace» в Брюсселе состоялся показ казахстанского кинофильма «Дос Мукасан», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Культурное мероприятие состоялось при поддержке посольства Казахстана в Бельгии. Фильм был показан на казахском языке с английскими субтитрами.

На показ фильма пришли как представители общины казахстанцев, проживающих в Бельгии, так и местные граждане, проявляющие интерес к современному искусству нашей страны.

Один из пришедших зрителей Ферисел Ливию рассказал, что с радостью решил посмотреть фильм «Дос Мукасан». Он отметил, что участники группы – известные в Казахстане люди, а также то, что у участников коллектива есть позади большая история, о которой ему стало известно от его близких из Казахстана. Поэтому житель Бельгии с интересом пришел посмотреть фильм о группе «Дос Мукасан».

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Бельгии Маргулан Баймухан подчеркнул, что показ фильма «Дос Мукасан» в столице Европы – очередное замечательное культурное событие.

«Для европейских и бельгийских зрителей сегодня мы показали интересный, хороший фильм о нашем легендарном ансамбле «Дос Мукасан», который знают уже несколько наших поколений и с удовольствием слушают его произведения. Сегодня мы хотели поделиться этим фильмом, режиссера Айдына Сахамана, где рассказывается о долгом и интересном пути коллектива. Фильм настолько «легкий», что европейская публика с воодушевлением и удовольствием приняла его. Казахстанская лента может быть немного отличается от европейского кинематографа, но реакция бельгийского зрителя показала, что история о казахстанском ансамбле им понравилась. Я думаю, что мы продолжим эту добрую традицию», - сказал Маргулан Баймухан.

Историческую ленту сняли при содействии Министерства культуры и спорта РК, а также Государственного центра поддержки национального кино.

Съемки фильма длились почти семь месяцев, кинокартина вышла в прокат в 2022 году. Сценарий фильма написал Ефрат Шарипов, продюсер – Айгуль Байбек, а режиссер музыкального сопровождения – Айдын Сахаман.

Главные роли исполнили актеры Мейргат Амангельдин, Максат Сабитов, Елдос Шайкенов, Саят Макулбаев, Айганым Сагинбаева, Никита Погодаев, Нургиса Куанышбайулы и Абильмансур Сериков.