Фильм «4739» о донорстве и трансплантологии презентовали в Астане

В Астане состоялась премьера короткометражного документального фильма «4739», посвященного посмертному донорству органов и развитию трансплантологии в Казахстане. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, название картины отражает число пациентов, ожидающих трансплантацию, передает Kazinform.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева, министр здравоохранения Акмарал Альназарова, представители медицинского сообщества, ученые, общественные деятели, пациенты и их семьи.

— В новой Конституции право на жизнь закреплено как неотъемлемое и неотчуждаемое право каждого человека, а гражданам гарантировано право на охрану здоровья. Эти положения определяют ответственность государства: система здравоохранения должна использовать все доступные возможности для сохранения жизни — от профилактики и своевременной диагностики до высокотехнологичного лечения и трансплантации, — отметила в своем выступлении Аида Балаева.

Фото: Минздрав РК

Название фильма символизирует количество пациентов, ожидающих трансплантацию органов. По состоянию на 21 мая 2026 года в листе ожидания находятся 4 739 человек, в том числе 125 детей.

По данным Минздрава, за последние два года в стране значительно выросло число потенциальных посмертных доноров. Если в 2023 году их было выявлено 49, то в 2024 году — 86, а в 2025 году — 186. В прошлом году реализовано 18 донорских процессов, благодаря которым проведено 68 трансплантаций жизненно важных органов.

За последние пять лет в Казахстане выполнено около 1,5 тыс. трансплантаций органов, при этом каждая четвертая операция пришлась на 2025 год. Только за первое полугодие 2026 года проведено 150 трансплантаций, включая 108 пересадок почек, 31 печени, пять сердца, две легких и четыре трансплантации роговицы.

Фото: Минздрав РК

— Развитие трансплантологии невозможно только за счет совершенствования инфраструктуры и медицинских технологий. Не менее важны доверие, зрелость общества, информированность граждан и понимание того, что посмертное донорство способно спасти сразу несколько человеческих жизней. Такие фильмы помогают открыто говорить на сложные темы, формируют ответственное отношение общества к вопросам донорства и напоминают о высокой ценности человеческой жизни, — подчеркнула Акмарал Альназарова.

В министерстве отметили, что подобные социальные проекты способствуют развитию культуры донорства, повышению информированности населения и укреплению доверия к системе трансплантации. Сегодня инфраструктура службы трансплантации включает 40 донорских организаций и 11 трансплантационных центров, работающих во всех 20 регионах страны.

По информации ведомства, через портал электронного правительства свою позицию по вопросу посмертного донорства выразили 172 283 гражданина. Согласие зарегистрировали 16 109 человек, отказ — 156 174.

Ранее в Астане пациенту, который длительное время находился в листе ожидания, пересадили сердце от посмертного донора.