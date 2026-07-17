Пациенту в Астане пересадили сердце от посмертного донора

В Астане проведена трансплантация сердца пациенту, который длительное время находился в листе ожидания, передает Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Донорский процесс был организован после выявления потенциального донора с 14 на 15 июля на базе ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Астаны.

После получения согласия семьи Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Минздрава РК обеспечил проведение необходимых мероприятий.

Операцию по пересадке сердца пациенту 1966 года рождения выполнила трансплантационная команда University Medical Center (UMC). По данным ведомства, состояние реципиента соответствует послеоперационному периоду.

В Министерстве здравоохранения выразили благодарность семье донора за принятое решение, а также специалистам Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг, врачам донорской больницы, трансплантационной бригаде UMC, сотрудникам санитарной авиации и всем медицинским работникам, участвовавшим в организации процесса.

В настоящее время в Казахстане трансплантации жизненно важных органов ожидают 4 739 человек, среди них 125 детей. В пересадке почки нуждаются 4 208 пациентов, печени — 293, сердца — 208, легких — 30, легочно-сердечного комплекса — 5 человек.

В Минздраве отмечают, что развитие системы посмертного донорства остается одним из приоритетных направлений трансплантационной службы страны. Каждое согласие семьи на донорство может стать возможностью сохранить жизнь пациентам, для которых пересадка органов является единственным методом лечения.

Напомним, за три месяца в Казахстане проведено 77 трансплантаций органов.