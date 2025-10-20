Филиппинка победила в конкурсе «Miss Grand International – 2025»
Победительницу «Miss Grand International – 2025» назвали в столице Таиланда Бангкоке, где с 29 сентября по 18 октября проходил международный конкурс красоты, передает агентство Kazinform.
Корона была вручена красавице из Филиппин Эмме Марии Тиглао (Emma Mary Tiglao).
В ТОП-10 конкурса вошли представительницы: Колумбии, Чехии, Мексики, Венесуэлы, Гватемалы, Таиланда, Филиппин, Танзании, Ганы, Испании.
Нашу страну в конкурсе представила 23-летняя Томирис Кадырхан из Кызылорды.
— Томирис Кадырхан представила Казахстан на Miss Grand International и вошла в топ-15 в номинации Grand Talent. Яркое выступление и мощный вокал девушки покорили жюри и стали гордостью для нашей страны, — сообщили организаторы конкурса «Мисс Казахстан».
«Miss Grand International» считается одним из самых престижных конкурсов в индустрии красоты, ежегодно объединяя представительниц более чем 70 стран мира. Участницы демонстрируют не только внешние данные, но и лидерские качества, интеллект, харизму и социальную активность.
Победительницы «Мисс Казахстан» участвуют в трех международных конкурсах: «Miss Grand International», «Miss World» и «Miss Universe».