РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:12, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Филиппинка победила в конкурсе «Miss Grand International – 2025»

    Победительницу «Miss Grand International – 2025» назвали в столице Таиланда Бангкоке, где с 29 сентября по 18 октября проходил международный конкурс красоты, передает агентство Kazinform.

    Miss Grand International – 2025
    Фото: instagram.com/missgrandinternational/

    Корона была вручена красавице из Филиппин Эмме Марии Тиглао (Emma Mary Tiglao).

    Miss Grand International – 2025
    Фото: instagram.com/missgrandinternational/

    В ТОП-10 конкурса вошли представительницы: Колумбии, Чехии, Мексики, Венесуэлы, Гватемалы, Таиланда, Филиппин, Танзании, Ганы, Испании.

    Нашу страну в конкурсе представила 23-летняя Томирис Кадырхан из Кызылорды. 

    Томирис Кадырхан
    Фото: instagram.com/tosixq/

    — Томирис Кадырхан представила Казахстан на Miss Grand International и вошла в топ-15 в номинации Grand Talent. Яркое выступление и мощный вокал девушки покорили жюри и стали гордостью для нашей страны, — сообщили организаторы конкурса «Мисс Казахстан».

    Miss Grand International – 2025
    Фото: instagram.com/missgrandinternational/

    «Miss Grand International» считается одним из самых престижных конкурсов в индустрии красоты, ежегодно объединяя представительниц более чем 70 стран мира. Участницы демонстрируют не только внешние данные, но и лидерские качества, интеллект, харизму и социальную активность.

    Победительницы «Мисс Казахстан» участвуют в трех международных конкурсах: «Miss Grand International», «Miss World» и «Miss Universe». 

    Теги:
    Конкурс красоты Таиланд В мире Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают