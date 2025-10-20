Филиппинка победила в конкурсе «Miss Grand International – 2025»

Корона была вручена красавице из Филиппин Эмме Марии Тиглао (Emma Mary Tiglao).

Фото: instagram.com/missgrandinternational/

В ТОП-10 конкурса вошли представительницы: Колумбии, Чехии, Мексики, Венесуэлы, Гватемалы, Таиланда, Филиппин, Танзании, Ганы, Испании.

Нашу страну в конкурсе представила 23-летняя Томирис Кадырхан из Кызылорды.

Фото: instagram.com/tosixq/

— Томирис Кадырхан представила Казахстан на Miss Grand International и вошла в топ-15 в номинации Grand Talent. Яркое выступление и мощный вокал девушки покорили жюри и стали гордостью для нашей страны, — сообщили организаторы конкурса «Мисс Казахстан».

Фото: instagram.com/missgrandinternational/

«Miss Grand International» считается одним из самых престижных конкурсов в индустрии красоты, ежегодно объединяя представительниц более чем 70 стран мира. Участницы демонстрируют не только внешние данные, но и лидерские качества, интеллект, харизму и социальную активность.

Победительницы «Мисс Казахстан» участвуют в трех международных конкурсах: «Miss Grand International», «Miss World» и «Miss Universe».