Филиппины вновь сотрясло землетрясение магнитудой 6,6

Вечером в пятницу на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6. Подземные толчки были зафиксированы в провинции Восточный Давао, сообщили в Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Как сообщает ведомство, подземные толчки были зафиксированы в 19:34 по местному времени примерно в 90 км к юго-западу от побережья острова Балут с гипоцентром на глубине 10 км.

Напомним, 8 июня в данном регионе произошло землетрясение магнитудой 7,8, унесшее жизни по меньшей мере 81 человека.