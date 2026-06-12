Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 55 человек

В результате землетрясения у побережья острова Минданао на Филиппинах пострадало 1120 человек и погибло по меньшей мере 55 человек, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По информации Национального совета по снижению риска бедствий и ликвидации их последствий, на острове продолжаются поисково-спасательные операции.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Напомним, что на острове Минданао от землетрясения пострадало около 1,9 тысячи зданий, в числе которых, школы, больницы и жилые дома. При этом 1,5 тысячи зданий полностью разрушены.

В городе Хенераль-Сантос было объявлено чрезвычайное положение. Международный аэропорт получил повреждения, что привело к отмене рейсов. Для устранения последствий Управление гражданской авиации Филиппин разрешило использовать воздушную гавань.