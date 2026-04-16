Филиалы британских вузов откроются в Казахстане: Сенат ратифицировал Соглашение

Как отмечается в заключении профильного Комитета Сената, документ закрепляет основные принципы политического, экономического, правового, гуманитарного и экологического взаимодействия, выводя казахстанско-британское сотрудничество на качественно новый уровень.

В экономическом плане это открывает новые возможности для привлечения инвестиций, развития торговли, а также реализации совместных проектов в приоритетных для Казахстана секторах — энергетике и возобновляемых источниках энергии, горнодобывающей промышленности, высоких технологиях и цифровизации, финансовых услугах, сельском хозяйстве и устойчивом водопользовании.

Кроме того, в соответствующем законе уделено особое внимание правовому сотрудничеству. Документ направлен на развитие взаимодействия между судебными и правоохранительными органами двух стран, обмен опытом в сфере верховенства права и правосудия, а также укрепление координации по вопросам оказания взаимной правовой помощи и исполнения судебных решений.

В сфере культурно-гуманитарного сотрудничества соглашение предусматривает реализацию совместных образовательных программ, открытие филиалов британских высших учебных заведений, расширение обмена студентами и преподавателями. Также создаются условия для проведения совместных выставок и фестивалей, сотрудничества между музеями и архивами.

Особое значение придается сотрудничеству в области экологии, «зеленой» экономики и адаптации к изменению климата. Отмечается, что Соединенное Королевство является одним из лидеров в продвижении климатических технологий, и данный опыт будет способствовать достижению Казахстаном цели по углеродной нейтральности к 2060 году.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Казахстана ведет работу по упрощению визовых процедур с Великобританией.