    12:31, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Филиалы британских вузов откроются в Казахстане: Сенат ратифицировал Соглашение

    Сенат ратифицировал Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Студенты студенттер лекция аудитория
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Как отмечается в заключении профильного Комитета Сената, документ закрепляет основные принципы политического, экономического, правового, гуманитарного и экологического взаимодействия, выводя казахстанско-британское сотрудничество на качественно новый уровень.

    В экономическом плане это открывает новые возможности для привлечения инвестиций, развития торговли, а также реализации совместных проектов в приоритетных для Казахстана секторах — энергетике и возобновляемых источниках энергии, горнодобывающей промышленности, высоких технологиях и цифровизации, финансовых услугах, сельском хозяйстве и устойчивом водопользовании.

    Кроме того, в соответствующем законе уделено особое внимание правовому сотрудничеству. Документ направлен на развитие взаимодействия между судебными и правоохранительными органами двух стран, обмен опытом в сфере верховенства права и правосудия, а также укрепление координации по вопросам оказания взаимной правовой помощи и исполнения судебных решений.

    В сфере культурно-гуманитарного сотрудничества соглашение предусматривает реализацию совместных образовательных программ, открытие филиалов британских высших учебных заведений, расширение обмена студентами и преподавателями. Также создаются условия для проведения совместных выставок и фестивалей, сотрудничества между музеями и архивами.

    Особое значение придается сотрудничеству в области экологии, «зеленой» экономики и адаптации к изменению климата. Отмечается, что Соединенное Королевство является одним из лидеров в продвижении климатических технологий, и данный опыт будет способствовать достижению Казахстаном цели по углеродной нейтральности к 2060 году.

    Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Казахстана ведет работу по упрощению визовых процедур с Великобританией.

    Данира Искакова
