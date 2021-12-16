Фильмы за 30 лет Независимости РК: золотая коллекция казахского кино, премии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За годы Независимости Казахстана на киностудии «Казахфильм» им. Ш.Айманова было создано более 600 кинолент, из них 149 полнометражных художественных фильмов (в том числе 6 телевизионных художественных фильмов), 91 короткометражный фильм, 287 документальных фильмов (в том числе 8 документальных сериалов), 75 анимационных фильмов (в том числе 1 анимационный сериал, 3 полнометражные анимационные ленты). А вот о самих фильмах, снятых за 30 лет, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в АО «Казахфильм».

Независимость дала киностудии новое дыхание. Именно в тот период были созданы картины казахской «новой волны»: «Игла» Рашида Нугманова, «Влюбленная рыбка» Абая Карпыкова, «Месть» Ермека Шинарбаева, «Конечная остановка» Дарежана Омирбаева, «Волчонок среди людей» Талгата Теменова и другие.

В то время, как и сейчас, киностудия много внимания уделяла фильмам на историческую тематику. В свет вышли такие исторические фильмы, как «Гибель Отрара» и «Абай» Ардака Амиркулова, «Абулхаир-хан» Виктора Пусурманова, «Юность Жамбыла» Кано Касымбекова, «Сардар» Болата Калымбетова и другие.

В соответствии с государственной стратегией, киностудия «Казахфильм» им. Ш.Айманова производит многожанровое кино, проекты с имиджевой, социально значимой и идеологической направленностью.

Фильмы производства киностудии регулярно участвуют в международных кинофестивалях, получают призы и положительные отзывы международных критиков.

За последние 30 лет свыше 200 картин киностудии «Казахфильм» стали участниками более чем 220 фестивалей и международных показов в 60 странах мира, завоевали более 300 различных призов, среди которых 51 Гран-при.

В последние несколько лет фильмы казахстанских режиссеров были представлены на крупнейших международных фестивалях класса «А» в Венеции, Каннах, Сан-Франциско, Брауншвейке, Турине, Париже, Москве и многих других городах мира, где были удостоены различных призов.

С момента выхода первого казахского фильма «Амангельды» до 1991 года было создано около 200 фильмов, среди которых бесценные киноленты таких мастеров казахского кино, как Шакен Айманов, Мажит Бегалин, Султан-Ахмет Ходжиков, Абдулла Карсакбаев, Шарип Бейсембаев и другие.

Все исходные материалы фильмов, снятых в период с 1925 по 1993 гг., согласно установленному алгоритму кинопроизводства, передавались на хранение в Госфильмофонд России, расположенный в Подмосковье (Белые Столбы). Оригиналы плёнок с казахстанскими фильмами того времени хранятся в Госфильмофонде России и являются его собственностью.

В 2004 году киностудия «Казахфильм» им. Ш.Айманова при спонсорской поддержке начала огромную работу по претворению в жизнь проекта «Золотая коллекция казахского кино» - проекта по возвращению казахских фильмов из Госфильмофонда России. Благодаря этому проекту в страну возвращены 30 фильмов и был выпущен первый сборник «золотой коллекции».

Приобретение в собственность полного перечня фильмокопий классики казахского кинематографа, находящихся в Госфильмофонде, а также проведение оцифровки плёночных копий, безусловно, одни из важнейших задач руководства «Казахфильма» по сохранению национального культурного достояния.

Реализация данной задачи возложена на киностудию «Казахфильм» имени Шакена Айманова», технологическая модернизация которой запланирована на ближайшие три года. В рамках модернизации предусмотрено полное техническое переоснащение киностудии, в том числе приобретение оборудования для реставрации и оцифровки фильмов, что даст возможность создания высококачественных фильмокопий и сохранения золотой коллекции казахского кино.

Список фильмов, вошедших в первый сборник «Золотая коллекция» казахского кино:

1. «Амангельды» - «Ленфильм», 1938 г., реж. М.Левин;

2. «Девушка – джигит» - Алма-Атинская киностудия художественных и хроникальных фильмов, 1955 г., реж. П.Боголюбов;

3. «Ботагоз» - Алма-Атинская киностудия художественных и хроникальных фильмов. 1957 г., реж. Е.Арон;

4. «Меня зовут Кожа» - «Казахфильм», 1963 г., реж. А.Карсакбаев;

5. «Тревожное утро» - «Казахфильм», 1966 г., реж. А.Карсакбаев;

6. «Выстрел на перевале Караш» - «Казахфильм» и «Киргизфильм», 1968 г., реж. Б.Шамшиев;

7. «Песнь о Маншук» - «Казахфильм», 1969 г. реж. М.Бегалин;

8. «Кыз Жибек» - «Казахфильм», 1970 г., реж. С.Ходжиков;

9. «Тризна» - «Казахфильм», 1972-1987 гг., реж. Б.Мансуров;

10. «Лютый» - «Казахфильм», 1973 г., реж. Т.Океев;

11. «Храни свою звезду» - «Казахфильм», 1975 г., реж. Ш.Бейсембаев;

12. «Транссибирский экспресс» - «Казахфильм», 1977 г., реж. Э.Уразбаев;

13. «Алмпамыс идет в школу» - «Казахфильм», 1977 г., реж. А.Карсакбаев;

14. «Погоня в степи» - «Казахфильм», 1979 г., реж. А.Карсакбаев;

15. «Соленая река детства» - «Казахфильм», 1983 г., реж. А.Карсакбаев;

16. «Сладкий сок внутри травы» - «Казахфильм», 1984 г. реж. А.Альпиев;

17. «Тайны мадам Вонг» - «Казахфильм», CP MEDIA LIMITED, 1985 г., реж. С.Пучинян;

18. «Непрофессионалы» - «Казахфильм», 1985 г., реж. С.Бодров;

19. «Чужая, белая и рябой» - «Казахфильм» - «Мосфильм», 1986 г., реж. С.Соловьев;

20. «Балкон» - «Казахфильм», 1988 г., реж. К.Салыков;

21. «Игла» - «Казахфильм», 1988 г., реж. Р.Нугманов;

22. «Женщина дня» - «Казахфильм», 1989 г., реж. А.Баранов, Б.Келибаев;

23. «Прикосновение» - «Казахфильм», 1989 г., реж. А.Айтуаров;

24. «Султан Бейбарс» - «Казахфильм», 1989 г. реж. Б.Мансуров;

25. «Айналайын» - «Казахфильм», 1990 г., реж. Б.Калымбетов;

26. «Жансебиль» - «Казахфильм», 1991 г., реж. А.Шажимбай;

27. «Жизнеописание юного аккордеониста» - «Казахфильм», 1994 г. реж. С.Нарымбетов;

28. «Кардиограмма» - «Казахфильм», 1995 г. реж. Д.Омирбаев;

29. «Заманай» - «Казахфильм», 1997 г. реж. Б.Шарип;

30. «Молитва Лейлы» - «Казахфильм», 2002 г., реж. С.Нарымбетов.

Сегодня самые известные шедевры отечественной кинематографии, вошедшие в «золотой фонд» казахского кино можно посмотреть на официальном Youtube-канале киностудии «Казахфильм».