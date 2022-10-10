Фильм Телерадиокомплекса Президента «Қаңтар қасіреті» был отмечен дипломом на фестивале документального кино стран СНГ

МИНСК. КАЗИНФОРМ - 7 октября 2022 года в кинотеатре «Беларусь» города Минска прошла торжественная Церемония награждения победителей VII Фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC». Как передает корреспондент МИА «Казинформ», фильм посвящен январским событиям в Алматы, когда мирный митинг в центре города превратился в беспорядки группой провокаторов.

Фильм «Январская трагедия» («Қаңтар қасіреті») производства Центра документального кино «ТРК Президента» попал в шорт-лист фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» 2022 и получил диплом «За актуальность темы».

В состав творческого коллектива, создававших этот фильм, вошли автор сценария Бауыржан Сабырбеков, режиссер Серик Ибраим, операторы Даурен Зарипов и Саят Жайтиков, звукорежиссер и композитор Талғат Құсман, продюсер Асель Тұрсынғазина.

Первый фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» прошел в июне 2016 года в Смоленске и Минске. Центральной темой фестиваля, в работе которого приняли участие документалисты, политологи и эксперты из Беларуси, Латвии, Молдавии, России, США, Украины и Германии, стала история современных «цветных» революций.

Седьмой фестиваль стал рекордным по количеству поданных заявок. Всего в адрес оргкомитета поступило 215 заявок из 12 стран постсоветского пространства и дальнего зарубежья. В короткую программу «Евразия.DOC» 2022 вошли 32 документальных фильма.

Традиционно, уже в шестой раз, в рамках Седьмого фестиваля «Евразия.DOC» прошел молодежный конкурс короткометражных документальных фильмов «Евразия.doc: 4 минуты».