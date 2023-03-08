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Фильм с Димашем Кудайбергеном номинирован на премию фестиваля независимого кино в Лондоне

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Марта 2023, 22:30
Фильм с Димашем Кудайбергеном номинирован на премию фестиваля независимого кино в Лондоне Фото: ru.dimashnews.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 марта в Лондоне в рамках международного фестиваля независимого кино Crystal Palace International Film Festival состоялся показ видео прославленного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена «История одного неба», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

В уютном зале West Norwood Picturehouse собрались ценители искусства, среди которых были и поклонники Димаша. Dears из Великобритании, Ирландии и других стран специально приехали на показ фильма.

Впервые зрители увидели клип на произведение «История одного неба» 24 сентября 2022 года на фан-встрече артиста с поклонниками в Алматы. Димаш Кудайберген выступил композитором, автором сценария и исполнителем главной роли в 13-ти минутном музыкальном фильме режиссёра Алины Верипя.

«Основная идея фильма в том, что он призывает объединиться, прекратить разделять друг друга по национальному, социальному, религиозному принципу для того, чтобы сохранить жизнь, любовь, дружбу и землю для наших детей», — поделилась режиссер фильма Алина Верипя в интервью DimashNews.

В кинофестивале Crystal Palace International Film Festival фильм «История одного неба» номинирована в категории Fab Eclectic Mix/Великолепный эклектичный микс.

«Не короткий, не длинный, просто блестящий!», — характеризуют данную категорию организаторы фестиваля.

Crystal Palace International Film Festival входит в топ-10 среди более 10 000 кинофестивалей по всему миру. Основанный в 2009 году, кинофестиваль показывает только самые лучшие из независимых фильмов, тщательно отбирая картины. Участие в фестивале даёт определенный знак качества фильму и возможность просмотра большой аудиторией.

«Самая большая миссия этого проекта в том, что я хочу показать свои чувства, когда я увидел столько войн по всему миру. Я не понимаю, для чего это… Поэтому нам надо постараться показать всем, по всему миру, как важно уважать друг друга, любить друг друга. Для меня нет плохих наций. Мы все дети Бога…», — заявил на пресс-конференции на SOC Film Festival Димаш Кудайберген.


Культура   Великобритания   Димаш Кудайберген   Кинематограф  
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