Фильм «Один на миллион» выходит в казахстанский прокат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В казахстанский прокат выходит автобиографический фильм «Один на миллион», основанный на реальных событиях. Его снимали в нескольких странах и городах, в том числе и Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Картина была снята совместно кинематографистами из России, Казахстана, Кыргызстана и рассказывает историю жизни Саидмурода Давлатова - сына пастуха из отдаленного горного села, который впоследствии стал мультимиллионером без денег и без связей. Чтобы добиться успеха, главный герой фильма проходит тяжелые испытания, но благодаря своему упорству, знанию и труду, он становится финансово независимым.

Съемки фильма проходили в нескольких странах: Казахстане, России, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, Беларуси, Малайзии, США. В главной роли снимался сам Саидмурод Давлатов. По его словам, цель кинокартины - показать, что настоящая дружба не делится на национальности, религии, убеждения и языки. Она охватывает события с 1978 по 2018 год.

«Мы ничего художественного не добавили, оставили все как есть… В фильме все происходит так, как было в моей жизни… Чтобы сниматься в этом фильме, я учился на продюсера, сценариста, режиссера. Проходил короткие курсы, чтобы понять, как должно быть профессионально. Я повторно прожил свою жизнь, это очень необычно. Этот фильм, в первую очередь, направлен на укрепление дружбы народов, потому что, для меня родными стали все: казахстанцы, россияне, украинцы, кыргызстанцы и так далее. В фильме вы видите, что они мне помогали больше, чем мои братья и сестры… Также мы картину снимали, чтобы дать надежду тем, кто имеет желание чего-то добиться в жизни, но нет возможности», - рассказал Саидмурод Давлатов в ходе предпоказа фильма в Алматы.

По его словам, режиссер картины три года ездил вместе с ним, чтобы написать сценарий, общался с родными и близкими бизнесмена. В фильме участвовали более 10 тысяч человек.

«Один на миллион» означает, если у вас есть один простой шанс из миллион, то вы обязаны его использовать. А такой шанс у любого человека есть, и каждый способен это практиковать, использовать, главное, чтобы он это делал. Не надо ждать удобного случая, не надо ждать, когда судьба приносит хорошие времена. Хорошие времена надо создавать самим», - отметил С. Давлатов.

Фото: Instagram @ odinnamillion_film