Фильм о поимке людоеда Джумагалиева вышел в казахстанский прокат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В казахстанский прокат вышел криминальный триллер «Три», рассказывающий историю поимки известного маньяка-людоеда Николая Джумагалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Режиссером фильма выступил Руслан Пак. Он давно живет и успешно работает в Южной Корее. «Три» - его вторая полнометражная картина, которую он захотел снять именно в Казахстане.

«Еще в детстве я был наслышан про историю о маньяке, главным героем которой был Джумагалиев. А относительно недавно познакомился с человеком, который возглавлял операцию по поимке этого преступника. От него узнал множество шокирующих деталей и понял, что эта история очень кинематографична. Это стало первым импульсом, но прежде всего, было большое желание снять кино для казахстанского зрителя в непривычном для местного кинопроката жанре. Я заметил, что не только казахстанское кино развивается и эволюционирует, но в первую очередь, сам зритель. И поэтому разнообразие жанров на кинорынке сейчас считаю просто необходимым и актуальным», - рассказал Руслан Пак.

По сюжету, в спецподразделение милиции приходит стажер Садыков. Его сразу же прикрепляют к группе, ведущей поиски маньяка, убивающего женщин. Появляются новые жертвы, а расследование топчется на месте. Очередной жертвой маньяка становится старшая сестра стажера. Теперь поймать маньяка для Садыкова становится не только долгом службы, но и делом личной мести.

«Фильм основан на реальных событиях, но, ни в коем случае, не посвящен маньяку. Главный герой выдуман, он молодой стажер, который участвует в процессе поимки Николая Джумагалиева, известного серийного убийцы. В общем, фильм про нас, про людей. Про то, что люди должны оставаться людьми в любой, даже самой сложной жизненной ситуации. Кстати мне предлагали встретиться с Николаем Джумагалиевым, но я отказался, ведь, еще раз повторюсь, фильм не про него», - поделился режиссер.

Главные роли в картине сыграли Аскар Ильясов, Самал Еслямова, Ержан Тусупов, Нуржан Садыбеков и российский актер Игорь Савочкин.

«Кастинг, в первую очередь, проводился по типажу. Ни с одним из будущих актеров я знаком не был. Все актеры были по рекомендациям кастинг директора или же опять по типажу. Игоря Савочкина я знал по его множественным работам, Самал тоже, с исполнителем главной роли меня познакомила наш автор сценария Анна Овчарова, которая лично знакома с Аскаром Ильясовым», - говорит режиссер.

Съемки прошли в Алматы летом 2019 года. Картина снята при участии двух стран – Казахстана и Южной Кореи.

«В связи с тем, что я живу в другой стране, часть пре-продакшн мы делали дистанционно. Мне высылали фотографии локаций, актеров, резюме и рекомендации участников съемочной группы и департаментов. У нас ведь действие фильма происходит в 80-е годы. Атмосферу и антураж этой эпохи было очень сложно воссоздать, но у нас был отличный художник-постановщик Азамат Конакбаев, который справился с этой нелегкой задачей. К началу съемок я и несколько человек из Кореи (по два человека из операторской, осветительной и звукозаписывающей групп) приехали в Казахстан и постарались получить все плюсы из нашей ко-продукции. Я думаю у нас это получилось», - делится режиссер.

В 2020 году «ТРИ» стал победителем конкурсной секции New Currents 25-го Международного кинофестиваля в Пусане. В 2021 году принимал участие в программе «Русский след» Московского международного кинофестиваля, а также взял спецприз на фестивале «Киношок».

Сразу после премьеры в Казахстане, фильм «ТРИ» выходит в широкий прокат в Корее.