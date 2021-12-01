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Фильм «Елбасы. Летопись Независимости» показан в Минске

1 Декабря 2021 22:13
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Фильм «Елбасы. Летопись Независимости» показан в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в Беларуси в честь Дня Первого Президента организован просмотр многосерийного документального фильма «Елбасы. Летопись Независимости». Первая серия кинолетописи «На изломе истории» повествует о драматических событиях 1991 года прошлого столетия, распаде сверхдержавы – СССР, образовании на постсоветском пространстве новых независимых государств и роли личности Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в современной истории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

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В просмотре приняли участие молодежь, обучающаяся по программам студенческого обмена между вузами Казахстана и Беларуси, дипломаты Посольства и члены их семей.

Фильм состоит из 15 серий. Каждая из них посвящена важным историческим событиям, преодолению трудностей, стоявших на пути строительства молодого независимого государства и исторической логике решений, принятых Первым Президентом в поворотные моменты новейшей истории.

В аннотации к фильму отмечается, что главным действующим лицом фильма является Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев. В многосерийный фильм включены фрагменты его исторических выступлений, Посланий народу Казахстана, эксклюзивные кадры оцифрованной видео-хроники событий с его участием, включая его международные встречи и форумы. Участниками фильма также являются соратники и сподвижники Елбасы, помогавшие ему создавать новую страну, ее рыночную экономику. Их свидетельства и оценки подчеркивают историческую важность свершений, достигнутых Казахстаном за годы независимости.

Коллективные просмотры фильма в Посольстве Казахстана будут проходить еженедельно.


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#МИД РК   #Беларусь   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости   #Кинематограф  
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