Фильм «Боксер» о Серике Сапиеве выходит в широкий прокат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 декабря в широкий прокат выходит фильм «Боксер», об олимпийском чемпионе 2012 года Серике Сапиеве, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Новая картина режиссера Акана Сатаева основана на реальной истории боксера Серика Сапиева - многократного чемпиона Казахстана, двукратного чемпиона мира, который мечтает завоевать Олимпийское золото.

По сюжету, на пике своей формы Сапиев отправляется на Олимпиаду в Пекин, но в бое за выход в полуфинал уступает олимпийскому чемпиону 2004 года Манусу Бунджумнонгу из Таиланда. Общественная критика, давление системы, проблемы в семье заставляют его задуматься, стоит ли ему продолжать путь к своей мечте, ведь следующая Олимпиада только через четыре года.

История подается в формате интервью, в котором Серик вспоминает значимые фрагменты своей жизни, расскажет, как начинался его путь в спорте, о своих поражениях, победах и осуществил ли он свою мечту. В фильме также представлены сцены переживания, любви и дружбы.

Сценарий к картине был написан Аканом Сатаевым совместно с Тимуром Жаксылыковым и Альмирой Турсын, сам Серик Сапиев выступил консультантом. Главную роль сыграл дебютант Смадияр Сабыров.

«Кино мы снимали довольно долго – трудились около двух с лишним лет. Мы очень серьезно относились к подготовительному периоду, к кастингу. Очень долго искали нашего главного героя. Слава богу, мы его нашли. Это спортивная драма, тем более история про Олимпийского чемпиона, поэтому герою нужно было быть не только актером, но и еще боксером, чтобы он выглядел на экранах убедительно. Была проделана подготовительная работа со Смадияром, с тренерами, консультантами. Если вы помните, Серик Сапиев левша, а Смадияр правша. Ему приходилось переучиваться. На мой взгляд это для актера увлекательный и интересный опыт. Я очень рад тому результату, который мы сегодня имеем. Хочу поблагодарить еще раз Смадияра за эту работу, труд, который он сделал», - рассказывает Акан Сатаев.

Он отметил, что сам Серик Сапиев остался доволен результатом и объяснил, почему его самого не показывали в фильме.

«Мы вначале тоже думали снимать самого Серика, но потом пришли к такому выводу, что все это должен сыграть актер. У него, к тому же, был плотный график», - пояснил режиссер.

Производством фильма занималась компания Sataifilm при содействии НАО «Государственный центр поддержки национального кино» по заказу Министерства культуры и спорта РК. Съемки фильма стартовали в марте 2020 года, однако были прерваны из-за пандемии коронавируса и ЧП в Казахстане. Тем не менее, команде удалось завершить съемочный процесс в ноябре того же года.

Кастинг-директор фильма Жайна Абдиева отметила, что было получено более 800 заявок, а на открытый кастинг прошло 600 человек. Сыгравший главную роль в фильме Смадияр Сабыров рассказал, как попал в кино.

«За несколько лет до начала съемок этого фильма, я участвовал в разных кастингах. Один из них был «Томирис». С тех пор я остался в базе и через несколько лет, когда я уже об этом не думал, мне поступил звонок, приглашение на кастинг. Я вначале удивился, но обрадовался очень. Пришел на кастинг, проходил несколько проб, постепенно дошел до финальной стадии и прошел. Спасибо режиссеру, что поверил в меня, поддерживал во всем, помогал…, а также кастинг-директору за то, что заметила меня. Мне очень понравился быть актером. Я намерен дальше сниматься в кино», - поделился впечатлением Смадияр.

Отвечая на вопросы журналистов, он ответил, что по профессии является юристом. До этого работал бортпроводником одной из авиакомпаний.

«Подготовка к картине была тяжелой. Это большая ответственность, сыграть чужую роль и показать зрителям. Но мне было очень интересно. Я много готовился, ходил на тренировки, на курсы актерского искусства. Самая основная сложность была именно скопировать, приблизиться к манере ведения боя Серика Сапиева, потому что, у него особенная манера. Почти вся работа идет на ногах… Был очень быстрый темп… Я примерно в 5 классе начал заниматься в школе боксом. Без перерыва два года тренировался, после этого уходил в другой спорт, потом опять возвращался в бокс. До сегодняшнего дня, время от времени занимался боксом, с коллегами, друзьями. Мне Серик Сапиев давал советы, но потренироваться с ним пока не довелось», - признался актер.

На роли второго плана были утверждены корифеи отечественного кинематографа Бахтияр Кожа и Ирина Ажмухамедова, сыгравшие родителей главного героя, а также театральный актер и режиссер Игорь Ермашов, воплотивший образ тренера Александра Стрельникова.

«Было очень интересно окунуться в этот тренерский мир, он очень высокий, честно. Я встречался с самим Стрельниковым, мы очень долго с ним общались, я попросил, чтобы была эта встреча. Спасибо огромное, что он откликнулся. Это удивительный опыт, который я получил, окунувшись во всю в эту спортивную жизнь. Для актера это очень интересно», - отметил Игорь Ермашов.