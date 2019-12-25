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Фильм «Амре» показали в столице Финляндии

Автор:  
Еламан Турысбеков
25 Декабря 2019, 00:05
Фильм «Амре» показали в столице Финляндии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В столице Финляндии в городе Хельсинки был организован показ художественного фильма «Амре» режиссёра Джеффа Веспы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Показ проходил в рамках празднования Дня Независимости РК Посольством РК в Финляндской Республике при содействии АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова.

Открывая показ биографической ленты, Посол Ж.Сартбаева отметила, что фильм повествует о том, как люди из разных стран могут стать ближе другу к другу благодаря феномену музыки, которая является универсальным языком человечества и не знает границ.

С приветственным видеообращением к финской публике выступил талантливый казахстанский актер Санжар Мади, исполнивший роль Амре.

Оценить гостеприимство и насладиться национальным колоритом гости мероприятия смогли под народные кюи, исполненные студенткой Университета AALTO И.Мизамбек, и дегустацию казахской традиционной кухни.

Также все присутствующие участвовали в импровизированной фотосессии в национальных костюмах.

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Картина снята киностудией «Казахфильм» им. Ш. Айманова и компанией «DAR Play» по заказу Министерства культуры и спорта РК. Режиссером картины выступил Джефф Веспа, в главной роли Амре Кашаубаева снялся актер Санжар Мади. Роль Мустафы Шокая исполнил актер Еркебулан Дайыров. Главную женскую роль исполнила австралийская актриса Эбби Корниш.

Амре Кашаубаев - казахский певец, актёр, музыкант, один из основоположников казахского национального театрального искусства. Он стал первым советским певцом, который ознакомил Европу с песенным искусством казахского народа. В 1925 году на этнографическом концерте на Всемирной выставке декоративного искусства в Париже за исполнение казахских народных песен «Балқадиша», «Ағаш аяқ» («Деревянная нога»), «Канапия», «Жалғыз арша» («Одинокий можжевельник»), «Үш дос» («Три друга») и других был удостоен второго приза и серебряной медали.

Фильм «Амре» стал обладателем ряда престижных наград на международных кинофестивалях: наград «Silver Screen Prize» и «Global Grand Jury Prize» на Hollywood Film Festival в г. Лос-Анджелес, награды «Лучший художник-постановщик» на Manchester International Film Festival в Великобритании и REMI Platinum award на фестивале WorldFest Houston в США. Самыми недавними достижениями картины можно назвать призы за «Лучший повествовательный фильм» и «Лучшего актера» для исполнителя главной роли Санжара Мади на кинофестивале Richmond International Film & Music Festival.

МИД РК   Культура   День Независимости  
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