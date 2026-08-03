Фиктивное прикрепление 140 тысяч граждан: АФМ расследует хищения средств ОСМС

Агентство по финансовому мониторингу выявило схемы с фиктивным прикреплением около 140 тысяч граждан и внесением недостоверных данных об оказанных медицинских услугах, что привело к незаконному получению средств из Фонда социального медицинского страхования, передает Kazinform.

Расследуется 36 уголовных дел, сумма установленного ущерба превышает 3,5 млрд тенге.

— В Туркестанской области проводится расследование в отношении должностных лиц Жетысайской многопрофильной районной больницы. По данным следствия, денежные средства, выделенные в рамках ОСМС, перечислялись на счета более 20 ИП без фактического оказания услуг и поставки товаров. Предприниматели не заключали договоры с медицинским учреждением, а их реквизиты использовались для вывода и последующего обналичивания денежных средств, — сообщает АФМ.

Ущерб государству превысил 501 млн тенге. Двое подозреваемых помещены под стражу.

К 5 годам лишения свободы осужден руководитель столичной частной клиники ТОО «Forte Clinic» за организацию схемы незаконного получения финансирования из Фонда. Его сообщник — сотрудник Национального научного центра развития здравоохранения — приговорен к 3 годам лишения свободы за незаконное одобрение заявок на прикрепление граждан.

— В результате преступной схемы к клинике незаконно прикреплено свыше 15 тыс. граждан, а через информационную систему «Damu Med» оформлены фиктивные медицинские услуги на 79 млн тенге, — добавили в АФМ.

В Алматинской области осужден к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества руководитель клиник ТОО «Mydental.kz» и ТОО «Стоматология Dr.Nurzhanova» за мошенничество при оказании стоматологических услуг. В действительности услуги пациентам не предоставлялись, а для оформления использовались учетные записи врачей и персональные данные несовершеннолетних пациентов.

— В результате выявлено более 4,5 тыс. случаев фиктивного оказания медицинских услуг, а ущерб государству составил 66 млн тенге. Работа в данном направлении продолжается, — заключили в АФМ.

Ранее сообщалось, что руководитель клиники в Астане получил срок за хищение средств ОСМС.