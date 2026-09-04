Фиктивное поголовье и 50 млн теңге: хищение субсидий расследуют в Акмолинской области

Расследование проводит Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры.

По данным следствия, директор СПК «Медина» и руководитель ветеринарной станции Шортандинского района организовали незаконное получение государственных субсидий путем внесения в информационную систему недостоверных сведений о поголовье крупного рогатого скота.

— В частности, на основании ложных сведений о наличии 57 племенных быков-производителей из бюджета перечислено 9 млн теңге. В дальнейшем по тем же данным выделено еще 17 млн теңге на проведение селекционной работы, которая фактически не проводилась.

Кроме того, в четырех заявках количество маточного поголовья завышено на 3 тыс. голов, что привело к необоснованному получению дополнительно 27 млн теңге субсидий, — сообщили в АФМ.