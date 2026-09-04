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    Фиктивное поголовье и 50 млн теңге: хищение субсидий расследуют в Акмолинской области

    В Акмолинской области расследуют хищение бюджетных средств, выделенных на развитие животноводства. По версии следствия, данные о поголовье крупного рогатого скота завышали для незаконного получения государственных субсидий, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

    Фиктивное поголовье и 50 млн теңге: хищение субсидий расследуют в Акмолинской области
    Фото: Kazinform/ИИ

    Расследование проводит Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры.

    По данным следствия, директор СПК «Медина» и руководитель ветеринарной станции Шортандинского района организовали незаконное получение государственных субсидий путем внесения в информационную систему недостоверных сведений о поголовье крупного рогатого скота.

    — В частности, на основании ложных сведений о наличии 57 племенных быков-производителей из бюджета перечислено 9 млн теңге. В дальнейшем по тем же данным выделено еще 17 млн теңге на проведение селекционной работы, которая фактически не проводилась.

    Кроме того, в четырех заявках количество маточного поголовья завышено на 3 тыс. голов, что привело к необоснованному получению дополнительно 27 млн теңге субсидий, — сообщили в АФМ.

    Общий ущерб государству превысил 50 млн теңге.

    В отношении директора СПК избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

    Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Ранее Агентство по финансовому мониторингу выявило схемы с фиктивным прикреплением около 140 тысяч граждан и внесением недостоверных данных об оказанных медицинских услугах.

    Фермеры Хищение Регионы Казахстана Скот Субсидии Нарушения АФМ Акмолинская область
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор