Фиктивное поголовье и 50 млн теңге: хищение субсидий расследуют в Акмолинской области
В Акмолинской области расследуют хищение бюджетных средств, выделенных на развитие животноводства. По версии следствия, данные о поголовье крупного рогатого скота завышали для незаконного получения государственных субсидий, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Расследование проводит Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры.
По данным следствия, директор СПК «Медина» и руководитель ветеринарной станции Шортандинского района организовали незаконное получение государственных субсидий путем внесения в информационную систему недостоверных сведений о поголовье крупного рогатого скота.
— В частности, на основании ложных сведений о наличии 57 племенных быков-производителей из бюджета перечислено 9 млн теңге. В дальнейшем по тем же данным выделено еще 17 млн теңге на проведение селекционной работы, которая фактически не проводилась.
Кроме того, в четырех заявках количество маточного поголовья завышено на 3 тыс. голов, что привело к необоснованному получению дополнительно 27 млн теңге субсидий, — сообщили в АФМ.
Общий ущерб государству превысил 50 млн теңге.
В отношении директора СПК избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее Агентство по финансовому мониторингу выявило схемы с фиктивным прикреплением около 140 тысяч граждан и внесением недостоверных данных об оказанных медицинских услугах.