Фигуристы из 25 стран выступят на Мемориале Дениса Тена в Алматы

С 7 по 10 октября в Алматы пройдет международный турнир по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена», передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В соревнованиях примут участие около 150 фигуристов из 25 стран. Спортсмены разыграют медали среди взрослых и юниоров в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.

Соревнования состоятся на Halyk Arena.

Турнир проводится в память о Денисе Тене — казахстанском фигуристе, завоевавшем бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Мемориал Дениса Тена ежегодно собирает спортсменов из разных стран и способствует развитию фигурного катания в Казахстане, сохраняя память о выдающемся казахстанском фигуристе.

Напомним, в 2025 году на Мемориале Дениса Тена в Алматы в мужском одиночном катании, опередив грузина Нику Эгадзе и американца Джейсона Брауна, победил Михаил Шайдоров, в женском одиночном катании победу одержала Ли Хэ Ин из Южной Кореи.