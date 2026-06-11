За что FIFA критиковали чаще всего при подготовке к чемпионату мира-2026

Ожидается, что турнир, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, станет крупнейшим в истории футбола как по масштабу, так и по количеству зрителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Доступны. Но не всем

Однако процесс продажи билетов на это мировое шоу оказался омрачен критикой ценовой политики FIFA. Еще в прошлом году организация подтвердила, что использует механизм гибкого ценообразования, отметив, что «цены корректируются вручную в зависимости от спроса и доступности билетов». В FIFA считали, что такой подход помогает справляться с беспрецедентным мировым спросом на билеты. Однако критики запустили целую волну хейта в адрес организации, говоря, что подобная практика может подорвать один из ключевых принципов футбола — его доступность для широкой аудитории.

На этой ноте ряд законодателей США публично призвал FIFA пересмотреть свою ценовую модель. По их мнению, меняющиеся в зависимости от спроса цены, аналогичные тем, что используются на крупных развлекательных мероприятиях, могут сделать посещение матчей чемпионата мира недоступным для обычных болельщиков. Эта дискуссия отразила и более широкую проблему коммерциализации мирового спорта, когда стоимость билетов все чаще определяется рыночным спросом, а не принципом доступности для зрителей.

FIFA попыталась ответить на эту критику, введя ограниченное количество билетов по более доступным ценам. В декабре организация запустила категорию Supporter Entry Tier, в рамках которой стоимость билетов начинается от 60 долларов США. На эти билеты приходилось примерно 10% от общего количества тех, что зарезервированны для участвующих ассоциаций-членов. Несмотря на то, что это было воспринято как шаг к инклюзивности, аналитики отмечают, что масштабы остаются ограниченными по сравнению с общим спросом.

Были мнения, что чемпионат мира давно превратился в глобальный развлекательный продукт, который привлекает миллиарды зрителей и приносит значительные доходы за счет трансляций и спонсорских сделок. В результате продажа билетов стала не только источником дохода, но и важным репутационным вопросом. Поиск баланса между коммерческой выгодой и доступностью остается одной из главных задач организации.

Фото: fifa.com

Для многих болельщиков посещение чемпионата мира — это шанс, который выпадает лишь раз в жизни. Однако рост стоимости билетов в сочетании с расходами на поездки между тремя принимающими странами может сделать это событие недоступным для значительной части поклонников футбола по всему миру. И этот вопрос, вероятно, останется одной из центральных тем в обсуждении чемпионата мира 2026 года.

Расширение турнира, логистика и структурные вызовы для FIFA

Турнир 2026 года знаменует собой исторический сдвиг в формате чемпионата мира. Впервые в нем примут участие 48 команд, что больше, чем в традиционной структуре с 32 командами. Это изменение увеличивает количество матчей с 64 до 104, что значительно меняет масштаб и логистику соревнований.

Президент FIFA Джанни Инфантино последовательно отстаивал данное расширение, заявляя, что «это будет самый инклюзивный чемпионат мира за всю историю». Этот шаг призван предоставить возможность участия большему числу стран, особенно из регионов, которые исторически были представлены ограниченно.

Однако расширение также вызвало критику. Некоторые аналитики утверждают, что увеличение числа команд может снизить качество соревнований, особенно на групповом этапе. Другие указывают на растущие физические нагрузки на игроков, которым приходится справляться с и без того плотным международным футбольным календарем.

Сложность логистики чемпионата мира по футболу 2026 года еще больше усугубляет эти опасения. Матчи будут проходить в трех странах и нескольких часовых поясах, что потребует беспрецедентной координации. Хотя Соединенные Штаты обладают развитой инфраструктурой и опытом проведения крупномасштабных мероприятий, обеспечение единообразия на всех площадках в Мексике и Канаде остается серьезной задачей.

Еще одной обсуждаемой проблемой стали большие расстояния, которые необходимо преодолевать. Командам и болельщикам, возможно, придется проезжать тысячи километров между матчами. Это вызывает как логистические, так и экологические проблемы. Углеродный след турнира стал предметом дискуссий, и критики ставят под сомнение возможность эффективного выполнения обязательств в области устойчивого развития в таком масштабе.

Фото: haberler.com

Помимо логистических проблем, FIFA продолжает сталкиваться с более широкими вопросами управления организацией. Последнее десятилетие она пытается восстановить свою репутацию после коррупционных скандалов, которые привели к арестам высокопоставленных чиновников и вызвали призывы к масштабным реформам. Хоть FIFA и ввела меры, направленные на повышение прозрачности и подотчетности, критики утверждают, что достигнутый прогресс остается ограниченным.

Финансовый масштаб чемпионата мира лишь усиливает внимание к деятельности FIFA. Ожидается, что турнир 2026 года принесет рекордные доходы за счет продажи медиаправ, спонсорских соглашений и билетов. В FIFA заявляют, что эти средства реинвестируются в развитие футбола по всему миру, включая молодежные программы и инфраструктурные проекты. Однако вопросы о том, насколько справедливо и равномерно распределяются эти ресурсы между национальными футбольными ассоциациями, по-прежнему остаются предметом дискуссий.

Сочетание расширенного формата турнира, сложных логистических задач и проблем в сфере управления создает для FIFA серьезное давление. Успешное проведение чемпионата такого масштаба потребует не только высокой организационной эффективности, но и укрепления доверия со стороны всех участников мирового футбольного сообщества.

Геополитика, коммерциализация и будущее чемпионата мира

По мере подготовки к чемпионату мира 2026 года все большее влияние на обсуждение турнира казывали геополитические факторы. Одной из тем дискуссий стало возможное участие Ирана в соревновании на фоне более широкой международной напряженности. Некоторые политические деятели высказывали предположения о возможности отстранения Ирана от турнира, что отражает растущее пересечение спорта и мировой политики.

В марте этого года после совместного удара США и Израиля по Ирану министр спорта Исламской Республики Ахмад Доньямали заявил, что участие иранских футболистов в турнире на территории «страны-агрессора» недопустимо. В ответ президент США Дональд Трамп подчеркнул, что появление сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года будет «неуместным». Эти заявления породили слухи о возможном отказе иранцев от участия в первенстве, и многие начали обсуждать, какая команда могла бы занять их место.

Параллельно в отдельных кругах обсуждалась гипотетическая возможность замены Ирана на Италию — одну из традиционно сильнейших футбольных сборных мира, которая в прошлом уже не раз сталкивалась с неудачами в отборочных турнирах. При этом FIFA официально не поддерживала подобные предложения. Тем не менее сама дискуссия подчеркивала сложности, с которыми сталкивалась организация, пытаясь сохранять нейтралитет в условиях все более поляризованной международной обстановки.

Вопрос привлек дополнительное внимание после того, как Паоло Замполли, высокопоставленный представитель президента США Дональда Трампа, публично поднял эту идею.

— Подтверждаю, что я предложил Трампу и Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией. Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть «адзурри» на турнире, проводимом в США. Имея четыре титула, они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы заслужить участие, — заявил Замполли газете Financial Times.

В FIFA продолжали настаивать на том, что футбол должен оставаться вне политики, однако критики утверждали, что решения организации не всегда были последовательными в этом вопросе.

Фото: ФИФА

Эксперты предупреждают, что отстранение от турнира или замена команд, которые завоевали право участвовать в чемпионате по спортивному принципу, по политическим причинам может поставить под сомнение целостность и спортивную справедливость соревнований, а также создать негативный прецедент на будущее.

Организаторы мирового первенства по футболу согласились удовлетворить просьбу сборной Ирана и перенести ее тренировочную базу из американского города Тусон (штат Аризона) в мексиканскую Тихуану. Такое решение должно частично снизить напряженность вокруг участия иранских спортсменов, ведь уже три месяца Исламская Республика находится в вооруженном противостоянии с США.

Таким образом, чемпионат мира 2026 года рассматривается как важнейшее испытание для FIFA не только с точки зрения успешного проведения турнира, но и в контексте решения более широких вопросов, связанных с управлением, ценовой политикой и влиянием глобальных политических процессов.

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