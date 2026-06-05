ФИФА представила новую концепцию предматчевых церемоний ЧМ-2026 по футболу

Сборным стран-участниц чемпионата мира-2026 по футболу предстоит принять участие в более масштабной, нежели ранее, церемонии представления перед каждым матчем, передает Kazinform.

Международная федерация футбола (ФИФА) представила новую концепцию предматчевых церемоний чемпионата мира 2026 года, в рамках которой представление команд станет более масштабным и зрелищным, передает Kazinform.

Разработанная с учетом интересов болельщиков и команд концепция основана на музыкальном сопровождении из официального альбома ЧМ-2026. Она предусматривает 360-градусный формат шоу, который должен вовлечь зрителей на всех трибунах стадиона.

Организаторы обещают создать эффект единой сцены благодаря большим флагам стран-участниц, специальным элементам оформления поля и другим визуальным решениям, позволяющим болельщикам почувствовать себя частью церемонии независимо от места на стадионе.

Перед началом матчей футболисты будут выходить на поле через специальную арку в сопровождении юных игроков. В церемонию также войдут центральный баннер в круге поля, национальные флаги и фирменная символика ФИФА.

Одним из главных нововведений станет участие в церемонии всех игроков, включенных в заявку на матч, а не только футболистов стартового состава. Во время исполнения гимнов команды соберутся вокруг центрального баннера.

— По мере развития чемпионата мира по футболу мы продолжаем внедрять инновации в то, как воспринимается игра. То, что все игроки и судьи будут стоять лицом друг к другу в центральном круге во время исполнения национальных гимнов, создаст момент единства, гордости и эмоций, который действительно принадлежит командам и всем, кто находится на стадионе, — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

После исполнения гимнов пройдут традиционные предматчевые процедуры — рукопожатия, командные фотографии и жеребьевка капитанов.

На более поздних стадиях турнира церемонии планируется дополнить новыми визуальными эффектами, включая цветной дым и пиротехнические элементы. Также ФИФА намерена расширить молодежную программу и представить новые форматы взаимодействия с коммерческими партнерами организации.

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