FIFA разрешила беженкам из Афганистана участвовать в международных турнирах

Женская сборная Афганистана по футболу среди беженок получила право участвовать в международных соревнованиях спустя почти пять лет после того, как футболистки покинули страну из-за прихода к власти талибов, передает агентство Kazinform со ссылкой на АР .

Решение было принято на Совете Международной федерации футбола, прошедшем в Канаде.

— Мы гордимся прекрасным путем, начатым организацией Afghan Women United, и с помощью этой инициативы мы стремимся дать им, а также другим ассоциациям-членам FIFA, которые, возможно, не могут зарегистрировать национальную или представительную команду для участия в соревнованиях, возможность сделать следующий шаг в координации с соответствующей конфедерацией, — говорится в заявлении президента FIFA Джанни Инфантино.

Женская сборная Афганистана по футболу провела свой последний официальный матч в 2018 году. После возвращения к власти в 2021 году талибы закрыли все женские спортивные соревнования. Игроки бежали из Афганистана, опасаясь преследований.

FIFA and AFC enable Afghan women to represent their country in official matches through landmark governance reform: — FIFA (@FIFAcom) April 29, 2026

Согласно прежним правилам, FIFA требовала, чтобы команда получила признание от Афганской футбольной федерации, которая не признает женскую футбольную команду из-за запрета талибов на женский спорт.

На протяжении нескольких лет афганские футболистки и их сторонники добивались от Международной федерации футбола вмешательства, предоставления им официального признания и финансовой поддержки.

— В течение пяти лет нам говорили, что женская сборная Афганистана никогда больше не сможет участвовать в соревнованиях, потому что мужчины, захватившие нашу страну, не позволят этого. Я чрезвычайно горжусь этим решением и рада, что наши коллективные усилия не только изменили будущее афганских женщин, но и гарантировали, что ни одна другая национальная команда не будет вынуждена жертвовать тем, что сделали наши игроки, — заявила бывший капитан и основатель команды Халида Попал.

Новая команда стала частью трехкомпонентной стратегии FIFA по поддержке женщин и девочек в Афганистане, которая также включала в себя дипломатические усилия по отстаиванию права женщин на участие в спорте и предоставлению им возможностей для занятий спортом.

Ожидается, что команда афганских беженок проведет два товарищеских матча в июне.

