Фейки и провокации: казахстанцев призывают доверять исключительно официальным источникам информации

— Мы живем в историческое время, когда решается судьба страны, определяется ее дальнейшее развитие на будущие десятилетия. Обсуждение проекта новой Конституции стало важнейшим событием в жизни нашего государства. Не секрет, что некоторые недобросовестные пользователи активизировали в социальных сетях свою деятельность, принимая попытки дестабилизации социально-политической обстановки в Казахстане. Провокаторы дезинформируют аудиторию, открывая ложные страницы и аккаунты (например, фейк-аккаунты Мухтара Шаханова, Шавката Рахмонова и другие, где размещается провокационная информация и призывы по вопросам языка, продажи земли и т. д.), отдельно размещаются фейки о якобы проходящих больших митингах и протестных выступлениях, инициируется манипулятивное обсуждение отдельных статей Конституции. Также мы получаем сигналы от СМИ и известных пабликов о технических атаках, — отметила Аида Балаева.

Она подчеркнула, что в министерство как уполномоченный орган в настоящее время разбирается в ситуации, и призвала граждан доверять исключительно официальным источникам информации и не распространять фейки, напомнив, что за это предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Напомним, 31 января Конституционная комиссия опубликовала проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.