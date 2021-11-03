Фейк: «Вопросы о жилье в переписи населения нужны для введения режима ЧП и принудительной эвакуации людей»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяют информацию о том, что вопросы о жилье, включенные в перепись населения, нужны правительству для того, чтобы было проще ввести в стране режим ЧП и принудительно эвакуировать людей в неизвестном направлении. Это конспирология, не имеющая доказательств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Теорию о принудительной эвакуации на распространяемом видео озвучивает известная антипрививочница и поклонница теорий заговора Алина Лушавина. Ранее мы уже опровергали ее утверждения.

На этот раз Лушавина заявила, что перепись населения в этом году проходит сразу в нескольких странах и везде в нее включены вопросы о жилье. Это, по ее мнению, является одним из главных доказательств того, что некое мировое правительство планирует лишить граждан собственности. На самом деле всему этому есть более простое и логичное объяснение.

Перепись населения в разных странах, как правило, проводят раз в десять лет. Именно поэтому нередко случается так, что в некоторых государствах она проходит одновременно. Подробные данные о переписи населения во всех странах мира можно найти на сайте ООН. Из них следует, что в 2021 году перепись проходит далеко не везде.

Вопросы о жилье необходимы для того, чтобы государство располагало достаточным объемом данных для более точного планирования и помощи определенным слоям населения. К примеру, на основании данных переписи запускаются льготные ипотечные программы, строятся новые жилые комплексы и прочее.

Такие вопросы включены в анкеты для переписи населения во многих странах. О жилье спрашивают жителей Австралии, Чехии, Великобритании и других государств.

Важно отметить, что вопросы о собственных или арендуемых домах и квартирах появились в анкетах не в этом году, а были включены в них и во время предыдущих переписей населения. К примеру, на сайте Eurostat можно найти статистические данные о жилье граждан Евросоюза за 1991, 2001 и 2011 годы. Очевидно, что после сбора этой информации людей из домов не выселяли и никакой масштабной эвакуации не проводилось.

Сама идея о выселении людей и лишении их права собственности основана на конспирологической теории о новом мировом порядке. Ее последователи уверены в том, что ООН планирует в ближайшем будущем лишить людей всей собственности, упразднить институт семьи, запретить родителям воспитывать собственных детей, отменить суверенитеты всех стран мира, упразднить валюты и создать единый мировой банк.

Почему это не может быть правдой, Stopfake.kz об этом подробно рассказывали ранее.

Тем не менее некоторые казахстанцы продолжают верить в подобный заговор мирового правительства и активно распространяют дезинформацию. Чаще всего в Сети появляются вбросы о том, что школьников будут эвакуировать прямо с уроков, не сообщая при этом родителям местонахождение их детей.

Таким образом, слухам о том, что перепись населения призвана лишить людей жилья, доверять не стоит. Они основаны на уже развенчанной конспирологической теории и не имеют никаких подтверждений.